استعراض 10 مشاريع إماراتية مبتكرة بمعرض المشاريع الصغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرض صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، 10 مشاريع إماراتية مبتكرة، على هامش مشاركتهما في «معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة» الذي نظمه البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تأتي مشاركة صندوق خليفة في الحدث، تماشياً مع استراتيجيتنا الهادفة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المحلي، وتوفير بيئة حاضنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

وتتميز مشاركتنا لهذا العام باستعراض 5 مشاريع ناجحة تابعة للصندوق، تعمل ضمن قطاعات مختلفة تشمل التعليم، تكنولوجيا المعلومات والاتصال وخدمات الحماية الإلكترونية والدعاية والإعلان وغيرها، حيث حرصنا على أن تحصل هذه المشاريع على فرصة الاستماع إلى رؤى وآراء نخبة من الخبراء في ريادة الأعمال».

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يسرنا المشاركة في معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الأمر الذي يعكس حرصنا في التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية على الصعيدين المحلي والاتحادي، وذلك للارتقاء والنهوض بالمشاريع الريادية في السوق المحلي والأسواق المجاورة، إلى جانب دعم الشباب الإماراتي بحزمة من الخدمات لتحقيق فرص تنموية جديدة ومستدامة».