غرفة رأس الخيمة والقنصلية الفرنسية تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بحث محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، مع رجاء ربيعة، القنصل العام لفرنسا بدبي والمناطق الشمالية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد النعيمي أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بالإمارة لم تستغل بعد، ويمكن استغلالها للوصول بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق أكثر تنوعاً تخدم مصالح الطرفين.

واستعرض محمد النعيمي خلال اللقاء العلاقات الثنائية التجارية بين إمارة رأس الخيمة وفرنسا، والتي شهدت نمواً ملحوظاً العام الماضي بلغ معدله نحو 11% وذلك مقارنة مع العام 2017، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية القائمة في رأس الخيمة تمارس أكثر من 149 نشاطاً، مصنفة بـ 49% منها في مجال التجارة وخدمات الإصلاح، و23% في قطاع الصناعات التحويلية، و15% للعقارات والتأجير، و5% للخدمات المجتمعية، و2% لكل من الوساطة المالية والفنادق والمطاعم، و1% لكل من التشييد والبناء والنقل والتخزين والصحة والعمل الاجتماعي والكهرباء والغاز والمياه والتعدين واستغلال الثروات الطبيعية، لافتاً إلى أن غرفة رأس الخيمة أصدرت نحو 582 شهادة منشأ لبضائع مصدرة إلى فرنسا وأخرى ذات منشأ فرنسي بلغت في مجملها ما يفوق 114 مليون درهم.