دناتا شركة العام للمناولة الأرضية ضمن جوائز «إير كارغو نيوز»

المصدر: دبي- البيان

نالت دناتا لقب «مزود العام لخدمات المناولة الأرضية» للسنة الخامسة على التوالي، وذلك خلال حفل جوائز مجلة «إير كارغو نيوز» لعام 2019، الذي أقيم مؤخراً في لندن. وتسلم الجائزة، التي تعد أبرز تكريم على مستوى صناعة الشحن الجوي، روس مارينو نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطارات الدولية.

وقال روس مارينو: «نسعى في دناتا باستمرار إلى تقديم أفضل خدمة لعملائنا. واستثمرنا خلال الأشهر الـ12 الماضية في فرص أعمال جديدة وبنية تحتية وتقنيات متطورة. وتشمل أبرز إنجازاتنا على الصعيد العالمي، التوسع في أسواق رئيسة وافتتاح مرافق متطورة ونيل شهادات اعتماد مرموقة. ونحن نركز بشكل دائم على تقديم خدمات آمنة للعملاء تتسم بالجودة والابتكار».

وشهدت عمليات دناتا في المطارات، خلال الأشهر الـ12 الماضية، نمواً قوياً في جميع أنحاء العالم، حيث فازت بأكثر من 80 عقداً جديداً في أسواق رئيسة، تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات وأستراليا وإيطاليا، وترافق ذلك أيضاً مع المحافظة على عملائها الحاليين.