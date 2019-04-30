بورصة دبي للذهب تطلق غدا "صندوق التعثر" برأسمال 10 ملايين دولا

المصدر: دبي – عمرو عادل

تطلق بورصة دبي للذهب والسلع غداً " صندوق التعثر الخاص " برأسمال 10 ملايين دولار (36.7 مليون درهم) كحدّ أدنى بها، وذلك تماشياً مع ما هو متبع لدى الغرف الدولية لمقاصة المشتقات.

وقال كشف ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع في تصريح خاص للبيان ، إن مساهمة شركة دبي لمقاصة السلع تصل إلى 27% من إجمالي رأس المال، وهي نسبة جيدة بالمقارنة مع أسواق المقاصة الأخرى، موضحاً أن حجم الصندوق كافٍ لتغطية خسائر أكبر اثنين من أعضاء المقاصة، فيما يعرف باسم «التغطية 2»، في حالة التعثر والتخلف عن السداد.

وتعد «دبي لمقاصة السلع» شركة المقاصة المرخّصة والمملوكة بالكامل للبورصة، والخاضعة للرقابة الاتحادية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وتدير الشركة أكبر غرفة مقاصة متعددة الأصول في المنطقة والمعترف بها طرفاً مقابلاً مركزياً في بلد ثالث من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية مع أكثر من 60 بنك مقاصة حول العالم.

ويقوم صندوق التعثر، على استخدام الموارد المتوافرة لدى مركز المقاصة المكونة من الأصول التي يسهم بها أعضاء المقاصة والتي يمكن استخدامها في ظروف محددة في إطار إدارة التعثر لتغطية الخسائر أو ضغوط السيولة التي يتعرض لها أعضاء المقاصة.

التفاصيل غدا في البيان الاقتصادي