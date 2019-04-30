بيان مهم من المصرف المركزي بشأن "الاتحاد الوطني"

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

أكد مصرف الإمارات المركزي أن بنك الاتحاد الوطني لن يصبح مساهما في عمليات تحديد الايبور، اعتباراً من يوم غد الأربعاء الأول من مايو.

وأصدر المصرف المركزي بياناً نيابة عن اللجنة الاستشارية للايبور ولجنة مصارف الايبور ذكر فيه أن السبب وراء ذلك هو اندماج بنكي أبو ظبي التجاري والاتحاد الوطني مشيرا إلى أنه لأغراض تحديد الآيبور فإن آخر موعد لتقديم الطلبات من قبل بنك الاتحاد الوطني هو 30 أبريل.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الاستشارية للايبور، التي عينها مصرف الإمارات المركزي أوصت بانضمام بنك رأس الخيمة الوطني إلى لجنة مصارف الايبور اعتباراً من الأول من مايو 2019، مؤكدا على موافقته على ذلك، وسيبدأ بنك رأس الخيمة في تقديم تحديد الايبور اعتباراً من يوم غد.