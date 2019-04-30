فلاي دبي تحتفل بعقد من الانجازات في سوق السفر العربي

المصدر: البيان الالكتروني

تزامنت مشاركة فلاي دبي في سوق السفر العربي هذا العام مع الذكرى العاشرة لانطلاقة الشركة التي بدأت عملياتها في الاول من يونيو من العام 2009. واحتفالا بهذه المناسبة اطلقت الناقلة موقعا الكترونيا جديدا تتيح من خلاله للمسافرين مشاركة ذكرياتهم.

وعلى مدى العقد الماضي ، غيرت الناقلة من اسلوب سفر الناس. واليوم تدخل فصلًا جديدًا من النضوج المدعوم مدعومًا بالنمو المستدام وتحسين تجربة المسافرين تجربة الركاب المعززة والالتزام المتجدد بفتح الأسواق غير المخدومة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي بهذه المناسبة "لقد قطعت فلاي دبي شوطًا طويلاً منذ رحلتها الأولى في عام 2009. وما زلنا نعكس البيئة التي نعمل فيها ، مرونتنا وتفهمنا العميق لاحتياجات المسافرين المتغيرة والتزامنا بفتح الأسواق غير المخدومة مكننا من تطوير انموذجنا للاعمال ومنتجاتنا وخدماتنا التي نوفرها لنصبح شركة الطيران التي نحن عليها اليوم".

واضاف الغيث " "لقد تأسسنا برؤية تقديم خدمات سفر مريحة وموثوقة وبأسعار معقولة بهدف إزالة الحواجز أمام السفر ، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة. وسنبقى اوفياء لهذا العهد ، واليوم 71 من وجهاتنا ليس لديها أو لها عدد قليل جدا من الرحلات الجوية المباشرة مع الإمارات العربية المتحدة. وأضاف الغيث أن خدمة هذه الأسواق تتيح لسكان يبلغ عددهم 1.5 مليار نسمة فرصة سفر أكثر ملاءمة والوصول إلى واحد من اكبر مراكز الطيران في العالم وسهولة اتصال دولهم مع العالم".

واحتفالا بمرور عشر سنوات على انطلاقة فلاي دبي ، أطلقت الناقلة موقعًا إلكترونيًا خاصا ، www.comeflydubaiwithus.com وهو يوفر منصة لجميع المسافرين لتبادل ذكرياتهم المفضلة حول السفر مع فلاي دبي. يعرض هذا الموقع التجارب التي وفرتها فلاي دبي على مدى السنوات العشر الماضية ؛ سواء كان للمسافرين الذين يزورون الأصدقاء والعائلة أو يسافرون للعمل أو يستمتعون ببساطة بعطلة جيدة في مكان ما على شبكة فلاي دبي. وحثت فلاي دبي جميع من سافروا مع فلاي دبي للانخراط ومشاركة ذكرياتهم المفضلة. ستتاح للذين يشاركون الفرصة للفوز بواحدة من 10 تذاكر ذهاب وعودة على الدرجة السياحية المعادة داخل ضمن شبكة فلاي دبي.

واكد الغيث " مع احتفالنا بالذكرى العاشرة لهذا العام ، أود أن ألقي نظرة على بعض من إنجازاتنا الهامة لاتوجه بالشكر الى فرقنا في فلاي دبي وجهودهم الموصولة والموثوقة في هذا المجال . والنمو والنجاح الذي تحقق لم يكن ممكنا لولا تلك الجهود ".

ومنذ انطلاق عملياتها استطاعت فلاي دبي تأسيس شبكة وجهات تصل الى اكثر من 90 وجهة في 47 بلدا حول العالم تغطي افريقيا ( 12 وجهة) ووسط اسيا والقوقاز ( 10 وجهات ) واوروبا ( 27 وجهة ) ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط ( 26 وجهة ) وشبه القارة الهندية( 18 وجهة ).

وخلال سنواتها العشر الماضية اختار 70 مليونا السفر مع فلاي دبي منذ انطلاقتها في عام 2009. وخلال تلك الفترة اضافت فلاي دبي عددا من الانجازات الى سجلها الحافل . بدء من ادخال نظام الترفيه على متن اسطولها في عام 2010 الى اطلاق درجة رجال الاعمال في 2013 وصولا الى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء طائرات تجارية اضافة الى شراكتها الشاملة مع طيران الامارات .

وعلى هامش مشاركتها في سوق السفر العربي استضافت فلاي دبي اكثر من 500 من وكلاء السياحة والسفر من مختلف الاسواق ضمن شبكتها العالمية بهدف توجيه الشكر لهم على دعمهم الموصول خلال السنوات الماضية.