«سيتي غروب» تعمل في 7 صفقات اندماج بالمنطقة أغلبها بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

تنخرط مجموعة «سيتي غروب» الأمريكية للخدمات المالية حالياً في تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بسبع صفقات اندماج واستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتجري غالبية هذه الصفقات السبع في الإمارات والسعودية، وفقاً لتصريحات أدلى بها أمس نافيد كمال، رئيس قسم الخدمات المصرفية المؤسسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى «سيتي غروب»، في مقابلة مع «بلومبيرغ».

وقال كمال: «استناداً إلى عدد الصفقات الناجحة بين هذه الصفقات السبع، فربما يكون العام الجاري من أفضل الأعوام لنا، وربما واحداً من أفضل الأعوام للسوق عموماً». وأضاف بقوله: «بعض هذه الصفقات ذات أحجام هائلة، وتخص شركات تتطلع إلى إجراء صفقات استحواذ خارج المنطقة بُغيَة بناء شبكات وتحقيق التنوع الجغرافي».