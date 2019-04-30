«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع لياونينغ الصين

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية خلال استقباله أمس وفداً من مقاطعة لياونينغ الصينية برئاسة تشين كيوفا سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في المقاطعة مجالات وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات والصين عامة ومقاطعة لياونينغ خاصة.

وأكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في أبوظبي أن العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين تشهد نمواً مستمراً بدعم وتشجيع من قيادتي البلدين وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

ولفت آل صالح إلى الزيارة التاريخية التي قام بها شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الدولة في يوليو الماضي وتم خلالها توقيع البلدين على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاريع المشتركة، التي تصب جميعها في صالح تقوية أواصر العلاقات التي تجمعهما وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وأشار آل صالح إلى الزيارة الهامة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،إلى الصين وحضور سموه منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، منوهاً أن زيارة سموه وما تخللها من مباحثات مع الرئيس الصيني ونائبه تشكل محطة هامة للغاية على طريق توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وجمهورية الصين.

وأوضح أن الأرقام والإحصائيات تعكس مدى تطور ومتانة علاقات البلدين، إذ نمت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة كبيرة من 30 مليار دولار أمريكي في عام 2011 إلى أكثر من 50 مليار دولار عام 2018، بما في ذلك تجارة المناطق الحرة، ما جعل الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في المنطقة.