وضع حجر أساس جناح تايلاند في إكسبو دبي

المصدر: دبي- البيان

وضعت مملكة تايلاند أمس حجر الأساس لجناحها في موقع إكسبو 2020 دبي، لتكون بذلك أول دولة من جنوب شرقي آسيا تبدأ أعمال البناء في جناحها.

وجاء إطلاق العمليات الإنشائية التي أقيمت على أرض جناح تايلاند في موقع إكسبو 2020 بمثابة إعلان رسمي عن بدء أعمال التشييد والبناء في الجناح الذي سيتمتع بتصميم مبتكر يدعو للتأمل والتفكر وسيطبق أحدث ممارسات البناء الرامية إلى تقليص تأثيره على البيئة.

وأقيمت مراسم التدشين بحضور أجارين باتانابانشاي، الوكيلة الدائمة لوزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي والمفوض العام لجناح تايلاند في إكسبو 2020؛ والدكتور ناتابون نيمانفاتشارين، الرئيس والمدير التنفيذي لوكالة النهوض بالاقتصاد الرقمي؛ ووارافوت بوابينيا، سفير مملكة تايلاند في الإمارات.

وقالت أجارين باتانابانشاي، المفوض العام لجناح تايلاند في إكسبو 2020: «نفخر بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى على الإطلاق تحت شعار تواصل العقول، وصنع المستقبل.

وبمنتهى الدفء وحسن الضيافة، سترحب مملكة تايلاند بجميع الزوار والمشاركين في إكسبو 2020 تماشياً مع الأهداف العالمية للحدث، في جناحها الذي سيتم تشييده على ثلاث مراحل تشمل الهيكل الخارجي والمبنى الرئيس، والتصاميم الداخلية والأعمال الخارجية.

وستستغرق أعمال تشييد الجناح نحو 250 ألف ساعة عمل تقريباً، ومن المتوقع اكتماله وتشغيله بحلول سبتمبر 2020». ويقع الجناح التايلاندي في منطقة «التنقل»، وسيمتد على مساحة كبيرة تصل إلى 3,606 أمتار مربعة.

تصميم يدعو للتأمل

مثل زهرة وسط الصحراء، يملك الجناح التايلاندي مزايا أكثر من مجرد منظره الفريد. فقد تم تصميم الجناح من الخارج والداخل بحيث يبقى المبنى بارداً من دون استهلاك كميات كبيرة من الطاقة. وقد تم تصميم كامل الجناح على طبقتين للمساعدة على الحد من انتقال الحرارة الخارجية إلى المبنى. فالطبقة الأولى المكونة من واجهة زهور رقيقة منسوجة ستساعد على حماية الجناح من أشعة الشمس الحارقة فضلاً عن التوهج بألوان مختلفة لتلفت أنظار زوار إكسبو 2020.

أما الطبقة الثانية فهي مكسوة بعازل حراري يعمل على خفض درجة حرارة الجناح، وهي مصممة على شكل قوس سيظلل ساحة التجمع في وسط الجناح لوقاية الزوار من أشعة الشمس أثناء النهار. كما تم تصميم منطقة العرض الداخلية بما يضمن عدم تعرضها بالكامل لأشعة الشمس.