ماليزيا تستهدف زيادة أعداد السياح الإماراتيين 15% خلال العام الحالي

المصدر: دبي – عمرو عادل

قال داتوك محمدين بن كتابي، وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي، إن بلاده تستهدف زيادة أعداد السياح الإماراتيين بنسبة 15.1% خلال العام الحالي بإجمالي 10.800 آلاف سائح، وبنسبة 7% في 2020 إلى 11.55 ألف سائح.

وأضاف في تصريحات لــ «البيان الاقتصادي» على هامش فعاليات معرض «سوق السفر العربي 2019»، إن الإماراتيين من أكبر الزائرين من منطقة الخليج لماليزيا وبلغ عددهم 9386 سائحاً في العام الماضي بارتفاع 9.7% مقارنة بعام 2017، فيما سجل مُعدل إنفاق السياح الإماراتيين قرابة 78 مليون درهم في عام 2018 بزيادة 22%، لافتاً إلى أن أعداد الزوار من دولة الإمارات يرتفع ليصل 38.596 ألف زائر بنهاية العام الماضي مع إضافة المقيمين في الدولة.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى ماليزيا، حيث بلغ إجمالي عدد زوار البلاد منها 315,733 ألف زائر خلال عام 2018، مقارنة بنحو 251.937 ألفاً في عام 2017، بزيادة 25% حيث كان عدد الزوار من السعودية ارتفع 11.7%، بينما سجلت سلطنة عُمان أكبر ارتفاع في أعداد الزوار بنسبة بلغت 36.9%.

متوسط الإنفاق

وخلال الفترة ذاتها، ساهم الزوار من المنطقة بأكثر من 2.7 مليار درهم في الاقتصاد الماليزي، حيث ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 33% مقارنة بعام 2017. كما سجل المسافرون من دول الخليج أعلى متوسط إنفاق للشخص الواحد، حيث أنفق الزوار السعوديون 10300 درهم للشخص الواحد. ومن الإمارات 8300 درهم، ومن سلطنة عُمان 7500 درهم، ومن الكويت 7400 درهم.

وأشار إلى أن بلاده تعتزم العمل على عدة عروض ترويجية لسياحتها، وقد قامت بالفعل، أثناء تواجدها في سوق السفر العربي 2019 بدبي، لدعم مبادرة «زوروا ماليزيا 2020»، والتي تهدف إلى جذب أكثر من 30 مليون سائح وحوالي 89 مليار درهم في عائدات قطاع السياحة.