أحمد بن سعيد: نتائج «طيران الإمارات» إيجابية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن «طيران الإمارات» سجلت خلال السنة المالية الماضية نتائج إيجابية على الرغم من التحديات التي واجهتها صناعة السفر العالمية، والتي تتعلق بتقلب أسعار العملات وقوة الدولار، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط الذي دفع بعض الشركات إلى تسجيل نتائج سلبية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه النتائج خلال الأيام القادمة.

وقال سموه في تصريحات صحفية على هامش معرض «سوق السفر العربي 2019»، بخصوص حظر طائرات «بوينغ 737 ماكس»: إن الأمور لا تزال غير واضحة ولا نعلم متى من المتوقع أن تعود للعمل مرة أخرى ومدى تأثيرها على شركة فلاي دبي. مشيراً إلى أن هذا الأمر يفتح المجال للنقاش مع «إيرباص» وسيعطينا خياراً إضافياً، ونحن ننظر في خيار آخر من أجل مستقبل الشركة. وأكد أن الشركة بحاجة إلى النظر في خيارات أخرى وتبقي الخيارات مفتوحة عندما يتعلق الأمر بطائرة «بوينغ 737 ماكس».

وعن طلبيات «طيران الإمارات»، قال سموه: إن الشركة تجري مناقشات مستمرة من المصنعين لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطائرات، وإن قرار إيرباص الأخير حول إيقاف إنتاج الطائرة إيه 380 دفع بطيران الإمارات للنظر في الخيارات المستقبلية الأخرى. مشيراً إلى أن الشركة تشغل حالياً 109 طائرات من طراز «إيه 380» لترتفع إلى 123 طائرة مع استكمال تسلم الناقلة لبقية الطلبية التي تم الاتفاق عليها مؤخراً.

وأضاف: إنه مع الإعلان عن إيقاف إنتاج الطائرة «إيه 380»، أعلنت «طيران الإمارات» عن طلبية لشراء 40 طائرة إيرباص من طراز A330-900 و30 طائرة من طراز A350-900، وستبدأ الناقلة في استلام الجيل الجديد من هذه الطائرات اعتباراً من عام 2021، مشيراً إلى أن الشركة ستتسلم خلال منتصف العام المقبل أول طائرة من طلبيتها 777 إكس والبالغ عددها 150 طائرة.

وعن الأداء خلال العام الماضي، قال سموه: إن التفاصيل سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، لكن يمكن القول بأن «طيران الإمارات» نقلت 59 مليون مسافر خلال العام الماضي، وتواصل استثماراتها في المنتجات لتواكب توقعات وتطلعات المسافرين المستقبلية، فهي حريصة على تقديم الأفضل في قطاع النقل الجوي. وذكر أن الناقلة تسعى إلى توفير الدرجة السياحية الممتازة أمام المتعاملين خلال العام المقبل لتلبية احتياجات فئة من المسافرين.

وتابع قائلاً: إن الشراكة بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية أكتوبر 2017 وفرت عدداً من المزايا للعملاء منذ ذلك الحين، مثل خيارات أوسع للسفر عبر العالم، وتوفير مزيد من الرحلات عند التخطيط للسفر وبرنامج موحد لمكافأة ولاء العملاء وسهولة السفر بتذكرة واحدة مع نقل الأمتعة من محطة الانطلاق إلى محطة الوصول، ومن المتوقع أن تصل الشبكة المشتركة لـ«طيران الإمارات»، و«فلاي دبي» بحلول عام 2022 إلى 240 وجهة.

السوق الصيني

وأكد سموه أن السوق الصيني يعتبر من الأسواق المهمة بالنسبة لـ«طيران الإمارات» التي ستكون جزءاً من منظومة الطلب على النقل الجوي على طريق الحرير الجديد، مشيراً إلى أن الناقلة تتطلع إلى زيادة عدد رحلاتها في الصين، فضلاً عن الوجهات في حال تم السماح لها بذلك.

إكسبو

وقال سموه إن هدف جناح «طيران الإمارات» في إكسبو يتماشى إلى حد كبير مع هدف «إكسبو 2020 دبي»، في تحفيز التواصل وخلق الخبرات وتعزيز الإبداع والابتكار، وإلهام الالتزام بمستقبل أفضل، مشيراً إلى أن مسؤولية الترويج لهذا الحدث تقع على عاتق الجميع. وأضاف: إن الناقلة تواصل المحادثات للحصول على المزيد من حقوق النقل الجوي إلى أسواق إقليمية ودولية، لافتاً إلى أن السياسات الحمائية تؤثر على جميع الأطراف وعلى نمو قطاع الطيران في أي منطقة.