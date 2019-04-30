«فلاي دبي» أفضل ناقلة اقتصادية

المصدر: دبي - البيان

فازت «فلاي دبي» بجائزة أفضل ناقلة اقتصادية تخدم منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال جوائز «بزنس ترايفلر الشرق الأوسط» لهذا العام، والتي أقيمت على هامش فاعليات سوق السفر العربي.

تعكس الجائزة، التي تم التصويت عليها من قبل الجمهور وقراء المجلة، ما يقرب من 10 سنوات من التزام «فلاي دبي» بتعزيز الاتصال وتقديم خدمات سفر مريحة وموثوقة. وهذه هي المرة السادسة، التي تفوز فيها «فلاي دبي» بالجائزة، كما أنه الثالث على التوالي في هذه الفئة.

كما نال قسم الشحن في «فلاي دبي» نفس التقدير على إنجازاته، حيث حصل على جائزة «مشغل الشحن الجوي للعام»، ضمن حفل توزيع جوائز «لوجيستكس الشرق الأوسط 2019»، والذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نحن سعداء بالتقدير الذي حصلنا عليه من قطاع الطيران، وهو يعكس العمل الدؤوب والجهد الذي بذلته فرق فلاي دبي والتقدير الذي نلناه من مسافرينا حيال التجربة الفريدة التي نقدمها عبر شبكتنا».