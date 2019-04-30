«دبي لخدمات الملاحة الجوية» و«هانيويل» تطوران حلولاً جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز» عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «هانيويل»، لتحديد أطر التعاون بين الطرفين في مجال تطوير تكنولوجيا جديدة، تعزز من الكفاءة والقدرة على التنبؤ والسلامة والحد من التأثيرات البيئية في المطارات والعمليات الجوية.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من «معرض دبي للمطارات»، ووقع المذكرة إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وسونيا ستراند، نائب الرئيس والمدير العام لأعمال المطارات العالمية من «هانيويل».

وقال إبراهيم أهلي: «يسهم الاستثمار في الابتكار في دفع جهودنا لتحقيق رؤيتنا في الارتقاء بأجواء السماء ضمن قطاع الطيران سريع النمو».