«سويس- بل هوتيل» تفتتح 25 فندقاً بحلول عام 2025

المصدر: دبي- البيان

تستعد سويس- بل هوتيل إنترناشيونال لافتتاح 25 فندقاً في المنطقة بحلول عام 2025، وذلك في إطار تسريع وتيرة توسعها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز آفاق نموها بشكل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف لوران ايه. فوافنيل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في سويس- بل هوتيل إنترناشيونال، النقاب أمس، عن استراتيجية التوسع التي تتبناها المجموعة في معرض سوق السفر العربي: «من الناحية الجغرافية، ينصب جلّ تركيزنا على توسيع وتعزيز مكانتنا في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إرساء قاعدة متينة لنمونا داخلياً مع سعينا إلى افتتاح فندق قيد التشغيل في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بحلول الربع الأول من العام 2020».

وأكد لوران: «تواصل المنطقة إتحافنا بعروض وفرص رائعة وواعدة لتعزيز وتنويع محفظة أعمالنا. ولذا سنفتتح هذا العام سبعة فنادق استثنائية في دول مجلس التعاون الخليجي- اثنان منها في الكويت، وواحد في عُمان، واثنان في البحرين، وفندق واحد في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك، ستسهم باقة مشاريعنا القوية قيد التطوير في مضاعفة مخزوننا من الغرف الفندقية بحلول العام 2020».

واستطرد قائلاً: «تكتسب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أهمية بالغة بالنسبة لنا، لا سيما إذا علمنا بأن 17% من محفظتنا العالمية من الفنادق التي تضم ما مجموعه 3 آلاف غرفة، متمركزة فيها. وتتمثل استراتيجيتنا بشكل عام في تسريع خطى النمو والتوسع، والتي وضعنا لها خططاً طموحة لتحقيق قفزة نوعية في مستقبل المجموعة. وهدفنا الأساسي هو افتتاح 25 فندقاً تمثل بمجملها نحو 6000 غرفة في المنطقة».