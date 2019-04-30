إطلاق «بطاقة ألفا» لزيارة أبرز الوجهات السياحية في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ألفا للوجهات السياحية» أمس في معرض سوق السفر العربي عن إطلاق «بطاقة ألفا» والتي تتيح للمسافرين رؤية وزيارة أفضل معالم ووجهات دبي السياحية وتوفير 45٪ على أسعار دخول الأماكن السياحية في الوقت ذاته.

وقال سمير حمادة، مدير عام ألفا للوجهات السياحية في معرض تعليقه على إطلاق البطاقة: «بطاقة ألفا طريقة يسيرة لقضاء أفضل الأوقات في دبي تشمل الدخول إلى 25 موقعاً سياحياً وجولات وتجارب سياحية يمكن للمسافرين حرية اختيار ما يروق لهم من بينها. وتم تصميم هذه البطاقة بهدف عرض تجارب أكثر شمولية مقابل رسوم أقل.

كما تتيح بطاقة ألفا للسياح فرصة زيارة ثلاثة أو أربعة أو خمسة معالم سياحية من اختيارهم على مدى خمسة أيام وتوفير 45% على أسعار دخول هذه المعالم ما يجعلها الطريقة الأمثل لاستكشاف المدينة والتعرف على كنوزها الدفينة».

وتعد بطاقة ألفا حلاً مثالياً لزيارة المعالم والوجهات والجولات السياحية حيث إنها تشمل أفضل مواقع وأماكن استقطاب السياح في دبي. وشدد حمادة قائلاً: «دبي من بين أكثر المدن زيارة في العالم وتعد قبلة سياحية رائدة، ولذا فإننا في ألفا نفخر بالدور المحوري الذي نلعبه في دعم الرؤية السياحية الاستثنائية للإمارة، ونعمد باستمرار إلى تقديم باقات منسقة بعناية تسمح للزائرين القيام بجولات سياحية فريدة من نوعها وتجعل من كل رحلة خالدة في الأذهان. ويتمثل هدفنا من طرح بطاقة ألفا في تقديم تجارب غير مسبوقة تتميز بقيمتها الرائعة وتوفيرها للجهد والوقت».