«ميلينيوم» تفتتح 14 فندقاً خلال 2019

المصدر: دبي- البيان

كشفت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، إحدى أسرع شركات إدارة الفنادق نمواً في المنطقة، عن خططها التوسعية، التي تشمل افتتاح 14 فندقاً جديداً في العام 2019، وذلك خلال انعقاد فعاليات سوق السفر العربي 2019.

وستدير شركة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط خمسين فندقاً مع نهاية 2019 محققة بذلك نمواً كبيراً عن العام 2016 حيث كانت تدير 26 فندقاً، ما يجعلها أسرع شركات إدارة الفنادق في المنطقة.

وستسهم إضافة الفنادق الأربعة عشرة الجديدة إلى محفظة الشركة التي تضم حالياً 40 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا في تعزيز الطلب على قطاع السياحة في دول الخليج بما في ذلك الإمارات.

وقال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: «تتماشى محفظتنا متسارعة النمو من الفنادق مع رؤية الحكومة الإماراتية، وسنضيف خلال العام الجاري 14 فندقاً إضافة إلى 35 فندقاً نخطط لافتتاحها خلال الأعوام الخمسة المقبلة». وأضاف: «نقوم أيضاً بطرح علامات فندقية معاصرة وجديدة وحلول سفر مخصصة في السوق لنساعد في تنويع الخدمات المقدمة وهما علامة ميلينيوم بلايس وعلامة ستوديو ام».