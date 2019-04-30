«شذا» توسع علامتها بافتتاح 6 منشآت فندقية العام الجاري

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «فنادق شذا» أمس في معرض سوق السفر العربي في دبي عن خططها لافتتاح 6 فنادق جديدة العام الجاري. وستسهم عمليات الافتتاح الجديدة هذه في مضاعفة عدد الغرف الفندقية للعلامة التجارية، وستشهد في الوقت ذاته طرح باكورة أعمالها في وجهات رئيسية مثل الرياض والشارقة ودبي.

وقال سيمون كومبز، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة فنادق شذا: «نفخر بكوننا الشركة الأولى عالمياً في مجال تشغيل وإدارة الفنادق الفاخرة، ويجسد العام 2019 بالنسبة لنا خطوة بارزة في رحلة نمونا وتوسعنا بوتيرة متسارعة منذ انطلاق أعمالنا. ولذا نشعر بحماس بالغ لتوسيع رقعة تواجدنا في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال طرح العلامتين التجاريتين فنادق شذا ومسك من شذا».