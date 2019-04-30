أبوظبي تدرس طرح محفزات جديدة لتنمية القطاع السياحي

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن أن الدائرة تدرس حالياً طرح العديد من المبادرات والمحفزات في المستقبل القريب لتنمية وتطوير القطاع السياحي في الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة للمسافرين والاستثمارات السياحية.

وقال للصحفيين أمس على هامش فعاليات معرض «سوق السفر العربي 2019»، إن المحفزات الجديدة سوف تستهدف دعم القطاع الخاص وتطوير مجالات السياحة العلاجية والرياضية والبيئية، مؤكداً أن الدائرة ستواصل تقديم المحفزات بعد أن أطلقت الشهر الماضي 3 مبادرات استراتيجية لتنمية وتطوير القطاع السياحي في الإمارة، وذلك في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وأضاف أن الأرقام ستكون خير دليل على أهمية تلك المحفزات، حيث ستظهر مستقبلاً حجم المردود الفعلي للقطاع، موضحاً أن خفض الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية، وإعفاء زوار الإقامة الطويلة في المنشآت الفندقية من رسوم البلدية اليومية يسهم في توفير مليار درهم لأصحاب الفنادق خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إضافة إلى زيادة الاستثمار في الحملات الترويجية السياحية للإمارة لنحو 500 مليون درهم.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص من فنادق ووكالات سياحية لاستقطاب المزيد من السياح للإمارة.

أفضل الخيارات

وأشار الشيبة إلى أن الدائرة تستهدف فنادق "البوتيك" بهدف تنويع المنشآت الفندقية وتوفير أفضل الخيارات للزوار، لافتاً إلى أن العمل يتم حالياً على إعادة النظر في خطط التوسع للفنادق وتوزيعها بشكل يضمن وجود فنادق في مختلف أنحاء الإمارة لتقديم تجربة أكثر تنوعاً وإثراءً للزوار.

ولفت الشيبة إلى أن أبوظبي تركز أيضاً على السياحة الثقافية، بما تحتويه من المعالم الثقافية العالمية الاستثنائية، مثل «اللوفر أبوظبي» و«قصر الحصن» و«قصر الوطن»، والتي أسهمت في رفع أعداد الزوار بشكل ملحوظ، فمتحف اللوفر وحده استقطب العام الماضي نحو مليون زائر.

نمو

وأضاف أن الفعاليات الثقافية في أبوظبي جذبت نحو 2.6 مليون زائر للإمارة خلال العام الماضي، متوقعاً أن يتم افتتاح الوجهة الترفيهية الجديدة كلايم خلال العام الجاري في أبوظبي، ما سيرفع عدد زوار الإمارة.

وأوضح أن أبوظبي استقبلت في عام 2018 أكثر من 10 ملايين زائر، مع نمو في عدد نزلاء الفنادق بنسبة 13%.

وبيّن أن الإمارة تحرص على جذب المزيد من الفعاليات العالمية ذات الصدى الواسع بين الجماهير حول العالم، لافتاً إلى أن الإمارة تحتضن بطولة «يو إف سي» العالمية للفنون القتالية المختلطة المباشرة والمسجلة، لمدة 5 سنوات، حيث ينتظر أن يكون النزال النهائي في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الحدث يمتد لمدة أسبوع كامل وتصاحبه العديد من الفعاليات على هامش البطولة، حيث سنوفر ما بين 12 إلى 15 ألف مقعد للجمهور.

مؤتمرات عالمية

وتوقّع عقد مؤتمرات عالمية قريباً في أبوظبي، ما يعزز من سياحة الأعمال والمؤتمرات.

وأوضح أن الإمارة تستهدف وجهات جديدة خلال العام الجاري، تشمل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وروسيا وفرنسا وجنوب أفريقيا وأمريكا وكندا.

وقال إن أهم أسواق أبوظبي حالياً هي الصين والهند والسعودية وبريطانيا وألمانيا، مضيفاً: نستهدف التوسع في أسواق أخرى تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وقدّر أعداد الغرف الفندقية في أبوظبي بنحو 30 ألف غرفة فندقية، متوقعاً إضافة العديد من المنشآت في المستقبل القريب، مؤكداً أن سياحة أبوظبي تستهدف فنادق نوعية تقدم خدمات مميزة للعملاء.

واستبعد الشيبة فتح مكاتب للدائرة خارج الدولة في الوقت الراهن والاكتفاء بالمكاتب العشرة الموجودة حالياً.