تدشين مصنع في دبي لإنتاج 13 ألف سيارة دفع رباعي سنوياً

المصدر: دبي - عمرو عادل

افتتحت شركة «ساند ستورم» للسيارات مصنعها أمس في مجمع دبي للاستثمار (2)، لتصنيع سيارات الدفع الرباعي بطاقة إنتاجية خلال المرحلة الأولى تصل لنحو 13 ألف سيارة قابلة للزيادة.

وكشفت الشركة عن طرح أول مركبة دفع رباعي إماراتية الصنع تحت اسم «الريم» في الأسواق المحلية والعربية نهاية العام الجاري، كما أعلنت عن تدشين مركبة أخرى (إس 24)، وهي من نوع بيك أب دبل كابين.

والمصنع الجديد يعد أول مصنع إماراتي عربي يقوم بتصنيع أنواع مختلفة من سيارات الدفع الرباعي بمكونات محلية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وستصل نسبة التصنيع إلى 80% محلياً في غضون 4 سنوات.

وقالت الدكتورة ماجدة العزعزي المدير التنفيذي لشركة «ساند ستورم» إن المصنع فرصة كبيرة لجذب المصنعين العالميين لسوق الإمارات ودعم للتنوع الاقتصادي في الدولة، لافتة إلى أن تأسيس المصنع جاء بعد الدراسة والتصميم للعمل على إنتاج أول سيارة، وتم ذلك من خلال إبرام تعاقدات وشراكات مع مصنعين عالميين من أوروبا وشرق آسيا طوال السنوات السبع الماضية.

وأضافت: «يعد المصنع النواة الأولى لبناء قاعدة صناعة السيارات في المنطقة، والتي بدورها ستستقطب المصنعين الأجانب في قطاع صناعة السيارات بالدولة، ما يساعد على تنمية قطاع الصناعة محلياً، والعمل على نقل التكنولوجيا والمعرفة في هذا القطاع والعمل أيضاً على جعل الإمارات تلعب الدور القيادي بالمنطقة في هذا القطاع».

وأوضحت أن هناك خطة لدى الشركة لإنشاء مصنع ثانٍ للسيارات بالدولة في أبوظبي قريباً بعد أن حصلت على قطعة أرض وأنجزت جميع التراخيص لبدء إنشاء مصنع جديد قريباً بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف سيارة متعددة الاستخدام سنوياً.