راشد بن حميد يطّلع على سير العمل بالمنتجع الصحي في الزوراء

المصدر: عجمان - البيان

اطّلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس مجلس إدارة شركة الزوراء، على سير العمل في مشروع المنتجع الصحي الجديد الذي يجري تنفيذه في منطقة الزوراء. وقال: نسعد بالمرافق النموذجية للرعاية المتكاملة في الدولة، مشيراً إلى أن المنتجع الصحي سيقدم خدمات شاملة للزوار.

وأكد أن المستوى الذي وصلت إليه إمارة عجمان هو مستوى مشرّف، ونطمح لتحقيق الأفضل لكل سكان الإمارة وزوارها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة «إي زي ويلنس» بحضور الدكتور المهندس محمد المهيري عضو مجلس إدارة الزوراء.

وقدّم المهندس محمد أمير سعيد صاحب شركة «إي زي ويلنس»، شرحاً عن المنتجع الذي يقام على مساحة 9065 قدماً مربعة، ويضم 14 جناحاً و18 غرفة للتدليك. وأوضح أن العمل في المشروع بدأ في يونيو 2018، ومن المتوقع الانتهاء منه في أكتوبر.