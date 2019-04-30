«ويسترن يونيون» تطلق تطبيقاً لتحويل الأموال

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

أطلقت ويسترن يونيون في دبي أمس الأول تطبيقها الذكي الذي يتيح لسكان الدولة تحويل الأموال وتسديد رسوم حوالاتهم مباشرة من حساباتهم المصرفية القائمة في الإمارات، بالتعاون مع الوكيل المحلي الفردان للصرافة وذلك خلال عرض ضوئي خاص على برج خليفة، لتكون أول شركة خدمات مالية تقدم عرضاً ضوئياً على المعلم الأبرز في دبي.

كما أعادت ويسترن يونيون كذلك إطلاق موقع Westernunion.com، في الإمارات، وذلك في إطار التزام الشركة العميق دعم الإمارات للحفاظ على مكانتها في صدارة الثورة الرقمية.

وقال أسامة آل رحمة، مدير عام شركة الفردان للصرافة إن الخدمات المالية الرقمية في الإمارات تشهد نقلة نوعية من حيث الطور والانتشار والنمو. وأضاف إن خطط تعريف العميل الرقمي في الإمارات بعد اكتمال بنيتها التشريعية ستعزّز بشكل كبير من انتشار تلك الخدمات.

وأضاف: هنالك نمو سنوي ثنائي الرقم في حجم التحويلات عبر التطبيقات الذكية في العالم بالتزامن مع انتشار التجارة الإلكترونية، ونتوقع أن تقود الإمارات هذا النمو في المنطقة نظراً للانتشار الكبير للهواتف الذكية وخطط ومبادرات التحول الرقمي الرائدة عالمياً وتحول سلوك المستهلكين نحو الدفع الرقمي.

وينسجم تحديث أنظمتنا في الإمارات مع رؤية الدولة التي تهدف للحفاظ على صدارة الابتكار ليحظى السكان بحياة أفضل. وتمضي الإمارات و«ويسترن يونيون» في مسيرة تطوير الخدمات الرقمية بالعمل المشترك، ويسرنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون التاريخي.

وتقدّم شركة الفردان للصرافة خدمات التحويل الفوري للأموال عن طريق ويسترن يونيون منذ 2010، وتمنح عملاءها فرصة تنفيذ حوالاتهم رقمياً عبر الإنترنت أو عن طريق بدء المعاملة رقمياً وتسديد الرسوم في أحد مواقع الشركة البالغ عددها 67 موقعاً.

وتقدم ويسترن يونيون خدماتها الرقمية حالياً عبر موقع WU.com في أكثر من 60 بلداً وعدد من المناطق، في حين يتوافر التطبيق الجوال في 35 بلداً، علماً أن شبكتها تضم مزيجاً من مراكز التجزئة الموزعين على أكثر من 200 دولة ومنطقة، إلى جانب توفيرها خدمات الحسابات في نحو 100 دولة، وخدمات الدفع عن طريق المحفظة في أكثر من 12 بلداً.

ويمثل المهاجرون الأجانب إلى المنطقة نسبة كبيرة من السكان، ما يعني أن هناك مليارات التحويلات المالية تجري من المنطقة إلى الأوطان الأم للمهاجرين.

وبلغ حجم التحويلات المالية من الإمارات 44 مليار دولار (161 مليار درهم) العام الماضي سنوياً لدعم أسرهم، وبهذا تكون الإمارات ثالث أكبر سوق للحوالات الشخصية في العالم بحسب إحصاءات البنك الدولي.

التطبيق

ويحتاج استخدام التطبيق من العميل التعريف بنفسه وتسجيل بياناته لدى شركة الفردان للصرافة مرة واحدة فقط (إجراءات اعرف عميلك) ليتمكن من استخدام التطبيق في تحويل الأموال مباشرة بقيمة 7500 دولار كحد يومي أقصى من حسابه المصرفي في الإمارات في أي وقت إلى حساب مصرفي أو محفظة رقمية في 100 دولة أو نقداً في 200 دولة.