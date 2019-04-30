ولي عهد الشارقة يفتتح الفرع الجديد لهايبرماركت اللولو في النهدة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، الفرع الجديد لهايبرماركت اللولو في الريان مول في منطقة النهدة بالشارقة والتابع لمجموعة اللولو العالمية.

وتجول سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في أروقة الفرع الجديد، حيث اطلع سموهما على الأجنحة والأقسام التي تحتوي على مختلف البضائع التي يوفرها «الهايبرماركت» للمستهلكين والجمهور.

واستمع سموهما إلى شرح مفصل عما تضمه المجموعة من المتاجر المتخصصة الداخلية والأقسام المتنوعة للفرع الجديد، إلى جانب قسم إنتاج الإمارات من الشارقة، والذي تضمن العديد من المنتجات الزراعية تشجيعاً للسوق المحلي والمنتجين.

ويقع الهايبرماركت الذي يعتبر الفرع التاسع لمجموعة اللولو في الشارقة والـ 168 على مستوى العالم في موقع استراتيجي في الريان مول، في منطقة النهدة، ويغطي مساحة 100 ألف قدم مربع. وتواصل مجموعة اللولو، سياستها التوسعية الطموحة، حيث تستعد لافتتاح 32 سوقا مركزيا ومركز تسوق هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، وإندونيسيا وماليزيا.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: متفائلون بالاقتصاد المتنامي وبالفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في الأسواق والدول التي نعمل ونتوسع بها. وأضاف: في إطار خططنا التوسعة لهذا العام، سيتم افتتاح 15 هايبرماركت جديدا في مواقع مختلفة في أبوظبي ودبي والشارقة والمناطق الشمالية.

ويتضمن ذلك مشاريع في مناطق الصجعة، والرحمانية، وأم الطرافة بالشارقة، فضلاً عن مشاريع في مناطق الرحبة، والفلاح، والغدير، والشهامة في إمارة أبوظبي، ومناطق الراشدية والحمرية في دبي.

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق المهمة للغاية بالنسبة لنا، وسنعمل على ضخ استثمارات أكثر في قطاع التجزئة المزدهر لهذا السوق الاقتصادي الكبير. حضر الافتتاح عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وثابت الطريفي مدير عام بلدية الشارقة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.