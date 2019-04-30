المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة دبي لتعزيز التعاون ومشاركة البيانات والخبرات، والعمل على إعداد دراسة عن تكلفة ممارسة الأعمال على الشركات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مؤشر لقياس تكلفة ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة بدبي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المؤسسة الساعية إلى تنمية مسيرة ريادة الأعمال، وتعزيز بيئة العمل بمختلف القطاعات.

وقّع الاتفاقية بمقر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بقرية الأعمال، عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي.

وقال عبد الباسط الجناحي: تسهم هذه الشراكة بشكل فعّال في استدامة وتنافسية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال استحداث مؤشر لقياس تكلفة ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، والذي سيسهم في متابعة أوضاع الشركات بشكل دوري، وتوفير البيانات اللازمة للجهات ذات العلاقة بهدف تسريع عملية اتخاذ القرار، وبالتالي تنمية ريادة الأعمال بإمارة دبي.

وأضاف: سعداء بتوقيع الاتفاقية مع غرفة دبي إذ سنتشارك معهم الخبرات والمعرفة، والعمل على وضع إجراءات وخطط تحسينية لضمان توفير بيئة عمل جاذبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف مراحل نموها.

نحن واثقون من المردود الإيجابي للمؤشر الذي سيعمل على تطوير مجتمع الأعمال وتغذية بالمعرفة اللازمة والإجراءات الحاسمة التي ستصب في مصلحة أصحاب المشاريع الجديدة، والراغبين في النمو والتوسع بسرعة فائقة وبأقل التكاليف.

تحفيز اقتصادي

وأشار عتيق نصيب إلى أن التعاون لإطلاق مؤشر قياس تكلفة ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة هو خطوة تندرج في إطار خطط التحفيز الاقتصادي لدعم بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية دبي وتنافسيتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن المؤشر سيسهم في تسليط الضوء على التحديات والفرص، وتحفيز تضافر الجهود للعمل على تذليل هذه التحديات.