750 مليوناً إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات في الربع الأول

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت البيانات المالية لمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» انخفاض حجم إنفاقهما على الشبكات إلى 749.51 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بتراجع 8.7% أو ما يعادل 71.7 مليون درهم، مقارنة بنحو 821.25 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

ووفق رصد تحليلي لـــ «البيان الاقتصادي» استناداً إلى البيانات المالية للشركتين، فإن تكاليف الشبكات لشركة «اتصالات» وصلت إلى 619.3 مليون درهم في الربع الأول بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.7%، بينما بلغت تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة في «دو» نحو 130.2 مليوناً بتراجع 34.16%.

وعملت الشركتان خلال السنوات الماضية على مواصلة الاستثمار في تحديث الشبكات، إذ تقول «دو» إنها ركزت أولويتها خلال العام الماضي على ضمان تعزيز قدرات الشبكة وتجهيزها لعصر الجيل الخامس إلى جانب تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي ستدعم هذه التقنية فائقة السرعة.

فيما واصلت «اتصالات» خلال السنوات الماضية الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية.

نفقات رأسمالية

وأوضحت «اتصالات» أن نفقاتها الرأسمالية ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 23%، ما نتج عنه معدل كثافة رأس المال بنسبة 12%، وأرجعت ذلك إلى استمرار الاستثمار في الشبكات وفي العمليات الدولية مع التركيز على تزويد العملاء بأفضل تجربة شبكة.

ووصلت النفقات التشغيلية للشركتين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 10.13 مليارات درهم منها 8 مليارات لاتصالات مع استحواذ تكاليف المبيعات المباشرة والاستهلاك وتكاليف الموظفين على النسبة الأكبر من النفقات، ونحو 2.13 مليار لدو واستحوذت تكاليف الربط والمنتجات والموظفين على النسبة الأكبر من نفقات الشركة.

تكاليف المبيعات

وقالت «اتصالات» إن نفقاتها التشغيلية الموحدة انخفضت بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من العام السابق نتيجة انخفاض تكاليف المبيعات وتكاليف الشبكة ومصاريف الاستهلاك، فيما جرى تحقيق مكاسب صرف بالعملات الأجنبية مقارنة بخسارة صرف العملات الأجنبية في الفترة السابقة.

وارتفع إجمالي أصول الشركتين (متداولة وغير متداولة) إلى نحو 149.46 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 5.4% أو ما يعادل 7.7 مليارات درهم مقارنة بنحو 141.7 ملياراً في نهاية 2018، واستحوذت «اتصالات» على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول بواقع 130.6 ملياراً في نهاية الربع الأول بزيادة 4.3% أو ما يعادل 5.4 مليارات، بينما بلغ إجمالي أصول «دو» نحو 18.8 مليار درهم بارتفاع 14% أو ما يوازي 2.33 مليار درهم.

ووصلت أصول الشركتين غير المتداولة إلى 92.2 مليار درهم في الربع الأول بزيادة 5.4% أو ما يعادل 4.68 مليارات، منها نحو 80.24 مليار درهم أصول غير متداولة لاتصالات ونحو 11.96 مليار درهم لدو. بينما وصلت أصول الشركتين المتداولة إلى 57.3 مليار درهم في نهاية الربع الأول 2019، وكان لاتصالات منها نحو 50.38 مليار درهم ونحو 6.87 مليارات درهم لدو.

وبلغ عدد المشتركين الإجمالي لمجموعة «اتصالات» نحو 143 مليون مشترك مع نهاية مارس الماضي، مما يعكس زيادة بنحو 2.2 مليون مشترك خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، نتيجة نمو قوي في عدد المشتركين في كل من المغرب، وباكستان، والسعودية وبوركينا فاسو، وموريتانيا، وساحل العاج، وجمهورية توغو، والنيجر، فيما لم تعلن «دو» عن عدد مشتركيها.

وبلغت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات نحو 12.6 مليون مشترك في الربع الأول من العام الماضي، وهو نفس المستوى مقارنة بالربع الرابع من العام 2018.

استحوذت دولة الإمارات على النصيب الأكبر من إيرادات «اتصالات» في العام الماضي، بواقع 8.06 مليارات درهم فيما بلغت الإيرادات من المغرب نحو 1.99 مليار درهم، و755.28 مليون درهم من مصر و881.1 مليون درهم من باكستان و1.57 مليار درهم إيرادات أخرى.