أبوظبي تسدّد سندات 2019 بالكامل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة المالية في أبوظبي عن سداد حكومة أبوظبي لسنداتها السيادية المستحقة بتاريخ 8 أبريل 2019 بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار، والتي أصدرتها الحكومة بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2009، على شريحتين: الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات وتم استحقاقها وسدادها في عام 2014، في حين تم استحقاق الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل 10 سنوات في أبريل 2019، وهي التي تم سدادها الآن.

وأشار جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية، إلى أن سداد السندات يؤكد الملاءة المالية العالية والاحتياطات المالية الضخمة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي وإدارتها الرشيدة للصناديق السيادية، إلى جانب قدرتها على إصدار طرح ناجح للسندات وسداده ضمن الفترة المحددة.