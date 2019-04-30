«دبي للخدمات المالية» تفتح باب المشاركة في «دورة صيف 2019»

المصدر: دبي- البيان

دعت سلطة دبي للخدمات المالية الشركات المحلية والدولية المهتمة إلى التقدم بطلبات المشاركة في «دورة صيف 2019»، ويحق للشركات المقبولة في دورة صيف 2019 التقدم بطلب من أجل الحصول على رخصة اختبار الابتكار من السلطة.

وأكدت السلطة ترحيبها بشركات التكنولوجيا المالية «فينتك» المبتكرة لتقديم طلباتها على الموقع الإلكتروني الخاص بالسلطة اعتباراً من 1 ولغاية 31 مايو. وينبغي أن تكون الطلبات مرفقة بشرح وافٍ حول نموذج أعمال الشركة والمنتج أو الخدمة المبتكرة التي تقترحها.

وسيتم الإعلان عن الشركات المقبولة في «دورة صيف 2019» يوم 16 يونيو، لتتمكن بعد ذلك من تقديم طلبات للحصول على رخصة اختبار الابتكار في 25 يوليو 2019.

ويستقطب برنامج رخصة اختبار الابتكار مجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا المالية.