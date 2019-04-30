«عمومية واحة الزاوية» تقر توزيع 52 مليون درهم نقداً

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

أقرّت الجمعية العمومية لشركة واحة الزاوية القابضة في اجتماعها بأبوظبي أمس توزيع 2.25% من رأسمال الشركة أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 52 مليون درهم.

وأكد عبدالله المرر رئيس مجلس ادارة الشركة على أن الشركة تمكنت من تحقيق مستويات مبيعات وأرباح قياسية في العام 2018، وقال إن الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية مشيراً إلى أن أمامها العديد من المشاريع الجديدة قيد الطرح والتطوير، والأسس لديها ثابتة مما يؤكد جاهزية الشركة للتوسع في المستقبل وقدرتها على اغتنام الفرص لتوسيع مشاريعها جغرافياً وتوسيع نطاق عملياتها.

وأكد خلدون صالح الرئيس التنفيذي لشركة واحة الزاوية القابضة في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع على أن عام 2018 كان حافلاً بالتحديات مشيراً إلى أن الشركة حققت إنجازات عديدة حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 1.622 مليار درهم وبلغت إيراداتها 1.150 مليار درهم.

وذكر أن الشركة تمكنت حتى نهاية العام الماضي من بيع 80% من الأراضي والفلل والمساحات التجارية التي طرحتها في مشروعي واحة الزاوية وواحة ياس. وتوقع تسليم 100 فيلا سكنية إلى المشترين في واحة الزاوية العام الجاري ومواصلة تسليم الأراضي للمستثمرين والمشترين من المواطنين.

وأوضح المعتصم بالله الأحمد الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة أن الشركة حققت أداء مالياً قوياً ومتميزاً للغاية في 2018 مشيرا إلى أن هذا الأداء كان مدعوماً بحجم الإيرادات المرتفع وصافي أرباح سنوية ناهزت 276 مليون درهم وبهامش ربح 37%.

ويناهز حجم الموجودات 6 مليارات درهم وهي مكونة بشكل رئيسي من عقارات بغرض التطوير بلغت قيمتها 3.17 مليارات درهم، إضافة إلى استثمارات عقارية قيد الإنشاء قيمتها 2.42 مليار درهم.