جائزة زايد للاستدامة تدعو للمشاركة في دورة 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت جائزة زايد للاستدامة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية حول العالم لتقديم طلبات المشاركة في دورة العام المقبل 2020 من الجائزة، وذلك قبيل شهر واحد فقط على الموعد النهائي لتقديم الطلبات، والذي تم تحديده بتاريخ 30 مايو المقبل.

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركين في دورتها الثانية عشرة، ورصدت الجائزة للفائزين مبالغ نقدية تصل قيمتها إلى 3 ملايين دولار ، سيتم منحها للمشاريع الفائزة التي تتقدم بها المؤسسات والمنظمات والمدارس الثانوية، والتي تمتلك مقومات التأثير والابتكار والأفكار الملهمة في مجال الاستدامة.

ويتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية التقدم بحل مستدام مبتكر لديه تأثير واضح، وذلك ضمن واحدة من فئات الجائزة وهي الصحة والغذاء والطاقة والمياه، فيما يتوجب على المشاركين في فئة المدارس الثانوية العالمية تقديم أفكار ومقترحات يقودها الطلاب، وتمثل واحداً أو أكثر من موضوعات الاستدامة الأربعة المذكورة.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، مدير إدارة جائزة زايد للاستدامة: كرمت الجائزة منذ تأسيسها في عام 2008 76 فائزاً، ساهمت مشاريعهم المبتكرة على نحو مباشر أو غير مباشر في إحداث تأثير إيجابي في حياة نحو 318 مليون شخص حول العالم، كما نوّهت إلى تنامي مستوى الاهتمام بالجائزة بعد تطويرها العام الماضي واستحداث فئات جديدة إلى جانب الطاقة والتي تشمل الصحة والغذاء والمياه.