23.2 مليون مشترك في خدمات الاتصالات بالدولة نهاية 2018

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» إلى نحو 23.18 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة شهرية 0.8% مقارنة بـ 23.03 مليون اشتراك نهاية نوفمبر 2018، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على 84% من إجمالي المشتركين، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف المتحرك نحو 10.1%، وحازت اشتراكات الإنترنت 5.9%.

وأشارت البيانات إلى أن اشتراكات الهاتف المتحرك ارتفعت بنحو 107.4 آلاف اشتراك، حيث زادت من 19.36 مليون اشتراك، إلى 19.47 مليون اشتراك، وبلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 219.8 خطاً لكل 100 نسمة، ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك إلى 16.015 مليون اشتراك، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3.46 ملايين اشتراك.

وسجلت اشتراكات الإنترنت نحو 1.379 مليون اشتراك لتضيف نحو 3.1 آلاف اشتراك مقارنة بنحو 1.375 مليون اشتراك في نوفمبر، واستحوذت اشتراكات النطاق العريض على جميع الاشتراكات، وبلغت نسبة انتشار الخدمة 15.57 اشتراكاً لكل 100 نسمة، وشهدت اشتراكات الهاتف الثابت ارتفاعاً بنحو 76 ألف اشتراك لتبلغ 2.335 مليون اشتراك، وبلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 26.4 خطاً لكل 100 نسمة.

وفقدت الاشتراكات في خدمات الاتصالات على أساس سنوي 305.9 آلاف اشتراك خلال عام 2018، مقارنة بنحو23.5 مليون اشتراك في نهاية ديسمبر 2017، وجاء التراجع بضغط من انخفاض اشتراكات الهاتف المتحرك بنحو 350.74 ألف اشتراك، في وقت زادت فيه اشتراكات الهاتف الثابت بنحو 14.65 ألف اشتراك، فيما زادت اشتراكات الإنترنت بنحو 30.12 ألف اشتراك.

يذكر أن إحصاءات نشاط الهاتف المتحرك تخص الاشتراكات الفعّالة فقط، بما يعني أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ 90 يوماً الماضية أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة، أو على اشتراك الإنترنت «الفعلي».