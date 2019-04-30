«وصل»: 50% من مستثمري «ذا نوك» مواطنون

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وصل للعقارات أن حملتها التسويقية المبتكرة التي أطلقتها للشباب المواطنين والأسر الصغيرة في الإمارات حول ضرورة الادخار والاستثمار في العقارات حققت النتائج المرجوة منها، بعد الإقبال الكبير على المبيعات لمشروعها «ذا نوك» طوال مدة الحملة. وبلغت نسبة المستثمرين في المشروع من مواطني الإمارات 50%، بينما كانت حصة الجنسيات العربية 10%، واستحوذت الجنسيات الأخرى على حصة الـ 40 % المتبقية.

وكانت وصل قد أطلقت هذه الاستراتيجية الجديدة في أكتوبر 2018، بهدف توجيه اهتمام الشباب إزاء ثقافة الادخار، وتحقيق التوازن في الاستهلاك بين متطلبات الحياة والاستثمار المستقبلي، وعملت على تضمين ذلك ضمن مسؤوليتها المجتمعية.

وأسفرت الحملة عن ظهور فئة عمرية من المستثمرين صغار السن في السوق العقاري بدبي، ما أسهم في نجاح حملتها من خلال بيع كل الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة بالكامل.

وقالت زينب محمد المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: «من أهم النتائج التي حققناها قدرتنا على استقطاب هذه الفئة المهمة من الشباب، وخاصة من المواطنين، على نحو لم نعهده من قبل، واقتناعهم بجدوى الاستثمار في القطاع العقاري، من خلال إحداث تحوّل جذري في أنماطهم الحياتية، والتفكير بضمان مستقبلهم، إنه لأمر إيجابي أن نرى الشباب في مقتبل العمر يتبنون هذا النهج في حياتهم، وسيعود ذلك بالخير عليهم وعلى أسرهم وعلى المجتمع عموماً».

وأشارت وصل إلى أن الفئة العمرية من 25 إلى 39 عاماً كانت الأعلى إقبالاً على الاستثمار في المشروع بنسبة قدرها 50%، تلتها الفئة من 40 - 50 سنة بنسبة 30%، بينما كانت النسبة المتبقية للفئات العمرية الأخرى.

عروض

أبدى المشترون من المواطنين والمقيمين حرصاً على الاستفادة من العروض المتميزة التي أعلنت عنها الشركة. وبلغ إجمالي مبيعات الشركة منذ إطلاق المبيعات في المشروع 144 شقة، حيث تم بيع جميع وحدات الاستوديو التي بلغ عددها 21 وحدة، وكل الشقق من غرفة واحدة بواقع 65 شقة، إضافة إلى 46 شقة من غرفتين و12 شقة من 3 غرف.