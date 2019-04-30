أرجان روتانا يستعرض توسعاته في دبي نشاط

المصدر: دبي - البيان

استعرض فندق أرجان روتانا مدينة دبي للإعلام توسعاته الجديدة على هامش سوق السفر العربي، وتشمل بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، قاعة طعام جديدة تقدم أطيب المأكولات العربية والتقليدية خلال الشهر الكريم وباقي شهور العام.

تتميز القاعة الجديدة بكونها خارجية ومكيفة الهواء وستقدم تشكيلة واسعة من الأطباق العربية، منها المزة الباردة، والسلطات، والمشاوي المشكلة، والأطباق العربية، والحلويات والمشروبات الرمضانية، بالإضافة إلى وجود عازف قانون يقدم أعذب الألحان والمقطوعات الموسيقية التي ستدخل البهجة على قلوب الزبائن.

يذكر أن القاعة الجديدة تستقبل الزبائن من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الثانية صباحاً، ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بعدد من الألعاب.