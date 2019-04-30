مجموعة فنادق انتركونتيننتال تخطط لزيادة عدد غرفها ٪30

المصدر: دبي- البيان

كشفت مجموعة فنادق انتركونتيننتال، الشركة العالمية العاملة في قطاع الفنادق، عن خططها لزيادة عدد غرفها الفندقية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 30٪ خلال 3-5 سنوات المقبلة، حيث ستفتتح الشركة 37 فندقاً.

ومع حضورها القوي في مختلف القطاعات، تشمل محفظة مجموعة فنادق انتركونتيننتال الحالية في منطقة الشرق الأوسط علامات تجارية مثل فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال، كراون بلازا، هوليداي إن، هوليداي إن إكسبريس، ستايبريدج سويتس والعلامة التجارية الفاخرة، ڤوكو.

وتماشياً مع استراتيجيتها لتسريع النمو، حققت مجموعة فنادق انتركونتيننتال خلال عام 2018 أكبر عدد من التعاقدات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عقد، مع إضافة 21 فندقًا و5265 غرفة إلى محفظتها. وفي عام 2019، وقعت الشركة 6 اتفاقيات فنادق في منطقة الشرق الأوسط واتفاقية تطوير رئيسية في أفريقيا.

وقال باستيان بلانك، نائب الرئيس للعمليات، لمجموعة فنادق انتركونتيننتال لمنطقة الشرق الأوسط: «كانت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال أول علامة تجارية دولية للفنادق تعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ حوالي 60 عامًا ومنذ ذلك الحين قمنا ببناء مجموعة قوية من العروض لمجموعة واسعة من الضيوف.

تظل المملكة العربية السعودية والإمارات من ضمن الأسواق ذات الأولوية بالنسبة لنا في ضوء الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية كلتا الوجهتين لفئات متنوعة من المسافرين، من جميع أنحاء العالم. وباعتبارنا مشغلاً عالمياً لمجموعة قوية، فإننا نبرز بسرعة كشريك مفضل عبر قطاعات الفنادق التي تشمل السفر العائلي والترفيهي، والسياحة الدينية».