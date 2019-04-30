«طيران الإمارات» تجدد التزامها نحو موريشيوس وسيشيل

المصدر: دبي - البيان

أكدت «طيران الإمارات» مجدداً دعمها تنشيط حركة السياحة في كل من موريشيوس وسيشيل، وذلك بتمديد اتفاقية التسويق العالمية (مذكرة التفاهم) المبرمة مع الهيئة المعنية بالسياحة في كلٍ من البلدين.

وقّع مذكرتي التفاهم خلال معرض «سوق السفر العربي 2019»، كل من أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أفريقيا، وشيرين فرانسيس الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في سيشيل، وآرفيند بوندهون مدير هيئة موريشيوس للترويج السياحي، بحضور ديدييه دوجلي وزير السياحة في سيشيل، وأنيل كومار جايان وزير السياحة في موريشيوس.

وقال أورهان عباس: «نرتبط بشراكة مثمرة طويلة مع كل من موريشيوس وسيشيل، وقد قمنا بدور نشط في تعزيز السياحة في هاتين الدولتين».

من جهته، قال ديدييه دوجلي: «طيران الإمارات شريك يعتمد عليه لسيشيل ولهيئة السياحة منذ نحو 10 سنوات، وقد كان لدعمها دور محوري في الترويج للسياحة في بلادنا». وأعرب أنيل كومار جايان عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم لتمديد اتفاقية التسويق العالمية مع طيران الإمارات. وقال: «شكّلت الاتفاقية أساساً قامت عليه شراكة قوية بين الطرفين».

5 جوائز

من جانب آخر، نالت «طيران الإمارات» خمسة ألقاب ضمن جوائز «بيزنس ترافلر الشرق الأوسط» 2019، أبزرها «أفضل ناقلة جوية في العالم»، بالإضافة إلى «أفضل درجة أولى» و«أفضل درجة سياحية» و«أفضل برنامج لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين» و«أفضل صالات مطار في الشرق الأوسط». ويؤكد نيل الناقلة للجوائز التزامها بالتميز الدائم وتقديم أفضل المنتجات والخدمات.