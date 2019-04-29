أحمد بن سعيد يفتتح رسميا الدورة التاسعة عشرة لمعرض المطارات في دبي

المصدر: وام

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رسميا اليوم أعمال الدورة التاسعة عشرة لمعرض المطارات في دبي الأضخم من نوعه في العالم بمشاركة 375 شركة عارضة من 60 دولة.

وتجول سموه في ارجاء المعرض الذي يمتد لثلاثة أيام حيث تعرف على افضل التقنيات المعروضة واستمع الى شرح من العارضين حول التقنيات الجديدة التي يعرضونها.

وتعرض الشركات المشاركة ما يزيد عن 50 تقنية جديدة ومنتجات مبتكرة خلال الأيام الثلاث التي سيستغرقها المعرض الذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويوفر معرض المطارات الذي يترافق مع ثلاث فعاليات يتم تنظيمها بالتزامن معه منصة مثالية لهيئات الطيران والشركات والأفراد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وذلك للالتقاء والتعاون مع الخبراء والقادة الدوليين لما فيه تعزيز الطيران على المستوى العالمي.

وتضم الفعاليات المرافقة للمعرض منتدى مراقبة الحركة الجوية ومؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط ومنتدى قادة المطارات العالمية واجتماع الجمعية العمومية لمنظمة نساء في الطيران إضافة إلى قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطيران التي ينظمها مركز المحيط الهادئ للطيران.

ويشارك 60 من كبار قادة هذه الصناعة اضافة الى مشاركة متكررة من أكثر من 75% من إجمالي العارضين.. وسيتم الكشف عن أكثر من 50 من التقنيات والابتكارات الجديدة خلال المعرض الذي يشغل مساحة عرض تتجاوز 15 ألف متر مربع ضمن ثلاث من قاعات مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض في شركة ريدز الشرق الأوسط للمعارض الجهة المنظمة لمعرض المطارات أنه تم حجز كامل المعرض.