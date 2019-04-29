افتتاح جناح الإمارات في إكسبو 2019 بكين

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح منصور إبراهيم المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، اليوم جناح دولة الإمارات في إكسبو 2019 بكين والذي يقام خلال الفترة من 29 أبريل إلى 7 أكتوبر 2019، ويحمل الجناح الذي يتولى المجلس الوطني للإعلام إدارته والإشراف عليه؛ شعار "تخضير الصحراء".

حضر مراسم الافتتاح الدكتور راشد خلفان النعيمي، المفوض العام لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2019 بكين، والدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، وعدد من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين.

وتهدف هذه المشاركة التي تعد الأولى للإمارات في معارض أكسبو للبستنة، إلى تسليط الضوء على جهود الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تنمية وتطوير القطاع الزراعي، وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تطويره وتعزيزه والتي أفضت إلى تحويل الصحراء إلى واحات خضراء عبر استراتيجيات ومبادرات واضحة وبالاستناد إلى أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات زراعية متقدمة، فضلاً عن استعراض تجربتها ومشاريعها المستدامة.

وفي تعليقه على هذه المشاركة، قال منصور إبراهيم المنصوري: "يحرص المجلس الوطني للإعلام ومن خلال مشاركاته المتواصلة في معارض إكسبو التي تقام حول العالم؛ على التعريف برسالة دولة الإمارات المبنية على التسامح والانفتاح على الآخر، وتعزيز صورتها الإيجابية والنهج الذي تتبعه من خلال هذه المنصة العالمية المرموقة والتي تحظى باهتمام دولي واسع."

وأضاف المنصوري: "تمثل مشاركتنا في إكسبو 2019 بكين المتخصص في الزراعة، فرصة لتعريف العالم بالرؤى المستقبلية التي تبنتها قيادتنا الرشيدة منذ عهد المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه؛ والتي هدفت لإحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي محلياً، انعكست على أرض الواقع حيث أصبحت الزراعة نشاطاً اقتصادياً وتنموياً رئيسياً في الدولة." مؤكداً أن تصدر الإمارات لباقي دول العالم من حيث عدد أشجار النخيل خلال فترة زمنية قصيرة دليلٌ على قدرة الإنسان الإماراتي على تخطي التحديات والصعوبات المتمثلة في ندرة المياه، وملوحة التربة، والعوامل الجوية الصعبة."

ولفت إلى أن المجلس يسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعريف الزوار بإكسبو 2020، ودعوتهم لحضور هذا الحدث العالمي البارز. كما شكر المنصوري بلدية دبي وطيران الاتحاد على دعمهم لجناح دولة الإمارات في معرض إكسبو 2019 بكين، مثمناً دورهم الذي سيساهم في تعزيز صورة الدولة الإيجابية وسينقل رسالتها إلى العالم.

يعرض جناح الدولة الذي يقام على مساحة 1,850 متراً مربعاً 80% منها على شكل حديقة؛ تطور القطاع الزراعي في الدولة، كما يستند في روايته إلى موروث الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والجهود التي بذلها في سبيل "تخضير الصحراء"، ويركز على مجموعة من المحاور الرئيسية منها، إنجازاته رحمه الله في المجال الزراعة وإرثه البيئي، وتخضير الصحراء، والابتكار في مجال الزراعةـ، وإنجازات الدولة في المجال الزراعي.

وارتكز المجلس الوطني للإعلام في تصميمه لجناح الدولة في المغرض على مبادئ أساسية تشمل البيئة الطبيعية، وأشجار النخيل والزراعة التقليدية، والواحات الزراعية، وإنجازات وابتكارات الدولة في المجال الزراعي، حيث يضم الجناح 36 شجرة نخيل، و146 شجرة من 20 نوعاً مختلفاً، و2500 نبتة من 10 أنواع مختلفة، فضلاً عن 5,924 نبتة من الخضار والأعشاب ستتم زراعتها خلال فترة المعرض.

ويعد معرض إكسبو 2019 بكين من الفعاليات الدولية للبستنة، والمُكرسة لتوفير منصة مفتوحة للدول والمنظمات الدولية للتواصل وتبادل الخبرات فيما بينها، حيث يشارك فيه أكثر من 110 دولة ومنظمة دولية تحت شعار "عِش حياة خضراء، عِش حياة أفضل".