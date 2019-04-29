مباشر من جناح الإمارات في إكسبو بكين

المصدر: بكين - ناهد النقبي

تشارك دولة الإمارات في «إكسبو 2019 بكين» الذي انطلق اليوم ويستمر لغاية 7 أكتوبر 2019 تحت شعار «عش حياة خضراء.. عش حياة أفضل».

ويقوم جناح الإمارات من خلال إكسبو بكين بتسليط الضوء على الجهود التي بذلها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدعم النمو السريع لقطاع الزراعة في الدولة، وإبراز الإنجازات الوطنية في القطاع، والنهج الذي تتبناه الدولة لتخضير الصحراء وتطوير الزراعة بالاستفادة من التقنيات الحديثة، كمحور استراتيجي في التنمية الشاملة وصناعة المستقبل.

ويتواجد فريق البيان في بكين لينقل لكم صورة مباشرة لتفاصيل وأجواء المعرض.

تنطلق اليوم فعاليات معرض إكسبو البستنة 2019 بكين ، حيث تشارك #الإمارات بجناح تحت شعار "عش حياة خضراء .... عش حياة أفضل" .. تابعونا في تغطية مباشرة من قلب الحدث#إكسبو_2019_بكين

#إكسبو_بكين#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Lqrmymeu6S — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) April 29, 2019

سفير #الإمارات لدى الصين الدكتور علي الظاهري يفتتح جناح الدولة في إكسبو بكين 2019 للبستنه بحضور منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام وداوود الهاجري مدير بلدية دبي ونجيب العلي مدير مكتب إكسبو دبي 202@NMCUAE @DMunicipality @expo2020dubai #إكسبو_2019_بكين

#إكسبو_بكين pic.twitter.com/Y4rrF6IeUS — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) April 29, 2019

جاك مولدير مخرج فيلم افتتاح جناح #الإمارات في #إكسبو_بكين لـ البيان: عشت خلال تحضير الفيلم تجربة رائعة حيث استكشفت مختلف معالم الإمارات.. اجتماعنا بالأطفال وعلمناهم لغة الماندرين لمشاركتهم في الفيلم الذي سرد قصة الدولة وثقافتها بطريقة ممتعة..@expo2020dubai pic.twitter.com/inLJboYL4A — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 29, 2019