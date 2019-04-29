مباشر من جناح الإمارات في إكسبو بكين

المصدر:
  • بكين - ناهد النقبي
التاريخ:

تشارك دولة الإمارات في «إكسبو  2019 بكين» الذي انطلق اليوم ويستمر لغاية 7 أكتوبر 2019 تحت شعار «عش حياة خضراء.. عش حياة أفضل».

ويقوم جناح الإمارات من خلال إكسبو بكين بتسليط الضوء على الجهود التي بذلها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدعم النمو السريع لقطاع الزراعة في الدولة، وإبراز الإنجازات الوطنية في القطاع، والنهج الذي تتبناه الدولة لتخضير الصحراء وتطوير الزراعة بالاستفادة من التقنيات الحديثة، كمحور استراتيجي في التنمية الشاملة وصناعة المستقبل.

ويتواجد فريق البيان في بكين لينقل لكم صورة مباشرة لتفاصيل وأجواء المعرض.

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