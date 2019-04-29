«مدينة التجار» دُرّة شاطئية جديدة في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كشفت مصادر مطلعة أن شركتي دبي العالمية وإعمار العقارية وقّعتا شراكة لتطوير مدينة شاطئية في مياه الخليج العربي على مقربة من ميناء راشد، مرجحة لـ«البيان» أن يحمل المشروع اسم «مدينة التجار» تيمناً بالدور الذي لعبه ميناء راشد قبل نصف قرن في تحويل دبي إلى مركز تجاري عالمي.

وقالت المصادر إن المشروع الجديد متعدد الاستخدامات يضم مباني سكنية فاخرة منخفضة الارتفاعات ومنافذ للترفيه والتجزئة، فضلاً عن مراكز خدمية، متوقعة أن يتم فتح الباب أمام الراغبين بالتملك الحر في بداية شهر مايو المقبل، خاصة أن إعمار العقارية باشرت أعمال أساسات المشروع مؤخراً.

وتعد شراكة إعمار العقارية مع دبي العالمية الرابعة من نوعها في إمارة دبي، حيث تطور الشركة مشاريع مشتركة مع مراس القابضة ودبي القابضة ودبي الجنوب.

وكانت «إعمار» حققت صافي أرباح بقيمة 7.2 مليارات درهم في السنة المالية 2018 بنمو نسبته 30 % ووزعت على مساهميها أكثر من مليار درهم.