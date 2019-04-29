التوقّعات المالية لــ«فلاي دبي» لم تتغير

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت المتحدثة الرسمية باسم «فلاي دبي» أن التوقعات المالية المتعلقة بأداء الناقلة خلال العام الجاري لم تتغير، برغم منع الطائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس» ضمن أسطولها من الطيران.

وقالت المتحدثة باسم الناقلة، في تصريحات نشرتها أمس وكالة «رويترز» للأنباء: «لم نغيّر توقعاتنا المالية التي أعلناها سابقاً بشأن أدائنا في العام الجاري، ويتوقف الأمر بالطبع على الجداول الزمنية».

وكانت الناقلة قد توقعت، في وقتٍ سابق، أن تعود إلى تحقيق الأرباح في نهاية العام الجاري. وتمتلك «فلاي دبي» أسطولاً من طائرات «بوينغ 737»، بما في ذلك 13 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس»، إلا أنها قررت الشهر الماضي تعليق العمل باستخدام الطائرات من هذا الطراز، امتثالاً لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني.