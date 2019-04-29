38 علامة تجارية إماراتية وسعودية ضمن أقوى 50 إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

اقتسمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية صدارة دول منطقة الشرق الأوسط في أقوى العلامات التجارية بالمنطقة للعام الجاري، وفقاً لتقرير «أقوى 50 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2019»، الذي أصدرته أمس شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية حول العالم.

وبلغ عدد العلامات التجارية التابعة لكل دولة من الدولتين في التقرير 19 علامة تجارية، أي أن الدولتين معاً استأثرتا بـ38 علامة تجارية، ضمن أقوى 50 علامة تجارية في المنطقة لهذا العام.

كما استأثرت الإمارات بـ5 علامات ضمن العلامات العشر الأُوَل على التقرير لهذا العام، وهي: شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي تصدرت التقرير بوصفها أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط للعام الجاري، إذ بلغت قيمتها 8,9 مليارات دولار أمريكي؛ و«اتصالات» التي جاءت في المركز الثاني وبلغت قيمتها 8,3 مليارات دولار؛ و«طيران الإمارات» التي حلّت رابعة بقيمة 6,3 مليارات دولار؛ وبنك الإمارات دبي الوطني الذي جاء سادساً بقيمة 4 مليارات دولار؛ وبنك أبوظبي الأول الذي حل ثامناً وبلغت قيمته 3,9 مليارات دولار.

وأما بقية العلامات التجارية الإماراتية ضمن تقرير «براند فاينينس» لهذا العام، فكانت: «إعمار العقارية» الــ11، بقيمة 2,7 مليار دولار؛ وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» الــ12، بقيمة 2,5 مليار دولار؛ فيما جاء بنك أبوظبي التجاري في المركز الــ18؛ وبنك دبي الإسلامي في المركز الــ19؛ والاتحاد للطيران الــ21؛ وموانئ دبي الـ25؛ و«طاقة» الــ31؛ ومصرف أبوظبي الإسلامي الــ32؛ وبنك المشرق الــ33؛ وبنك الاتحاد الوطني الــ38؛ وبنك رأس الخيمة الــ40؛ وإن إم سي هيلث الــ41؛ وجيمس للتعليم الــ43؛ والإمارات الإسلامي الــ45.

وقال ديفيد هيج، الرئيس التنفيذي لــ«براند فاينينس»، تعليقاً على هذه النتائج: «يعد الشرق الأوسط موطناً للعديد من العلامات التجارية ذات المستويات العالمية التي أثبتت وجودها محلياً وإقليمياً. وفي ظل استعداد الإمارات لاستضافة «إكسبو 2020 دبي» وسعي السعودية لتنفيذ «رؤية 2030»، تتنامى قيمة هذه العلامات، وتُثبت وجودها على الساحة العالمية أيضاً».