«سنترال» تضاعف محفظتها الفندقية في دبي

المصدر: دبي- البيان

تستعد فنادق سنترال لمضاعفة محفظتها الفندقية بحلول عام 2022 في دبي. وكشفت المجموعة أمس في معرض سوق السفر العربي أنه بنهاية عام 2022، سيكون لديها سبعة فنادق قيد التشغيل في الإمارة.

وتشمل المنشآت الفندقية المزمع افتتاحها: فندق «دايموند سنترال الخليج التجاري» (220 غرفة فندقية)، وفندق «آيلاند سنترال» (مشيد على جزيرة ديرة ويحتضن 267 غرفة وجناحاً)، وفندق «سنترال هاوس سيتي واك» (60 غرفة فندقية) الذي يركز على استقطاب جيل الألفية.

وقال عبدالله العبدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات - فنادق سنترال: «نحن نعمل جاهدين من أجل وضع خارطة طريق استراتيجية، يتمثل هدفها الرئيس في أن نكون علامة ضيافة محلية متميزة تقدم خبرات فريدة للمسافرين الباحثين عن استكشاف الثقافة المحلية. نحن ملتزمون دعم الرؤية السياحية الاستثنائية لمدينة دبي».

تدير مجموعة فنادق سنترال ثلاثة فنادق رائعة في دبي وهي: فندق «رويال سنترال النخلة»، وفندق «كانال سنترال الخليج التجاري»، وفندق «فيرست سنترال هوتيل سويتس»، وقد أعلنت مؤخراً انتهاء العمل في فندق «سي سنترال بيتش هوتيل ذا بالم».