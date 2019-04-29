«داماك» تستهدف الوصول إلى 4700 وحدة فندقية بنهاية 2019

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال جان فيفر، نائب الرئيس الأول - الضيافة، لدى شركة «داماك للفنادق والمنتجعات» ذراع الضيافة التابعة لشركة داماك العقارية، إن الشركة تخطط حالياً لافتتاح مشاريع فندقية جديدة في المناطق الرئيسية بدبي، ما يضيف أكثر من 3 آلاف وحدة فندقية خلال العام الجاري ليصل إجمالي عدد الوحدات المتاحة للإشغال إلى 4700 وحدة بنهاية العام.

وأضاف في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على هامش فعاليات معرض «سوق السفر العربي 2019»، أن الشركة ستقوم خلال العام الجاري بتسليم 3 مشاريع في دبي، هي داماك ميزون بريف (1053 غرفة)، وداماك ماجستين (506 غرف)، وراديسون دبي داماك هيلز (481 غرفة)، إلى جانب مشروع في العاصمة السعودية - الرياض، وهو داماك إسكلوسيفا (454 غرفة).

وأشار إلى أن المشاريع التي تشرف عليها الشركة تقع في منطقتي داون تاون دبي والخليج التجاري، ويصل عدد الوحدات الفندقية المتاحة للإشغال حالياً 1236 وحدة.

وتوقّع أن يشهد قطاع الضيافة في دبي طفرة في عدد السياح مع اقتراب موعد معرض إكسبو 2020 الدولي، حيث تتهيأ الإمارة لاستقبال 25 مليون زيارة أثناء فترة المعرض، لافتاً إلى حاجه الإمارة إلى الكثير من وحدات الضيافة الأخرى لمواكبة تدفق السياح في السنوات المقبلة. ومن المرجح أن تزيد معدلات الإشغال عند مستويات أعلى 78%، وهي النسبة المحققة في العام الماضي.

على جانب آخر قال نايل ماكلوغلين، نائب الرئيس الأول للشركة، للصحفيين على هامش المعرض، إن «داماك العقارية» تتطلع إلى حيازة قطع أراضٍ في السعودية لإنشاء مشروعات جديدة، مضيفاً أن المملكة تعد سوقاً شديدة الأهمية لداماك التي تتحمس بشدة لحيازة المزيد من الأراضي هناك، كي يتسنى لنا إنشاء المزيد من المشروعات.

وأضاف أن «داماك» تبحث عن الفرص المتاحة في مختلف أنحاء العالم لإنشاء مشروعات جديدة، ولديها اهتمام خاص بالسعودية كسوق، ذلك أن العوامل الديموغرافية، خاصة السكان الشباب، قد خلقت المزيد من الفرص هناك. كانت «داماك العقارية» دخلت السوق السعودية لأول مرة في عام 2013، وشيّدت برجاً مكوناً من 25 طابقاً في جدة في عام 2016.