«سويس-بل هوتيل» تفتتح 7 فنادق العام الجاري

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سويس-بل هوتيل انترناشيونال خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي عن خططها لافتتاح 7 فنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في العام 2019. وتدلل عمليات الافتتاح هذه على النمو الذي تشهده الشركة في المنطقة، وتشهد في الوقت ذاته طرح باكورة أعمالها في وجهات رئيسة مثل مسقط، ومدينة الكويت، ومكة المكرمة، والإسكندرية.

وقال لوران ايه. فوافنيل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في سويس-بل هوتيل انترناشيونال: «يكتسب العام 2019 أهمية بالغة بالنسبة لنا، إذ نعد العدة لافتتاح سبع منشآت فندقية مذهلة تباعاً على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

ولذا فنحن متحمسون للغاية بشأن عمليات الافتتاح هذه، والتي تجسد إطلاق علامتنا التجارية في وجهات سياحية جديدة ورائعة، وفي الوقت ذاته توسعة نطاق تواجدنا في الوجهات الحالية مثل البحرين، الأمر الذي يتيح لضيوفنا مساحة أكبر من الخيارات. وتهدف هذه المشاريع بشكل أساسي إلى تنويع عروضنا في المنطقة، مع تلبية الطلب المتنامي على أماكن إقامة فندقية تتميز بجودة عالية وبأسعار معقولة».

وأضاف لوران: «المرة الأولى في الشرق الأوسط، قمنا بطرح علامات تجارية مثل: غراند سويس-بل ريزورت، سويس-بل سويتس، سويس-بل بوتيك، سويس-بل إن. ولذا فإن كل فندق من هذه الفنادق سينفرد بميزات وخصائص فريدة قل نظيرها».

يذكر أن جميع الفنادق السبعة هي بالفعل في مرحلة ما قبل الافتتاح، حيث سيتم افتتاح فندقي سويس-بل بوتيك بنيد القار وسويس-بل إن الدوحة، في الربع الثاني من عام 2019، يعقبهما افتتاح فندقي سويس-بل سويتس أدميرال الجفير البحرين وسويس-بل إن المطار مسقط في الربع الثالث من عام 2019، بينما ستكون الفنادق الثلاثة الأخرى، سويس-بل هوتيل العزيزية مكة، وغراند سويس-بل ريزورت السيف، البحرين، وسويس-بل ريزيدنسز الشارقة، جاهزة للافتتاح في الربع الأخير من عام 2019.

وأكد لوران قائلاً: «في سويس-بل هوتيل انترناشيونال، نحن حريصون على المساهمة في النمو والتنويع المستمرين لقطاع الضيافة في المنطقة. إن رقعة تواجدنا العالمي وحضورنا القوي بفضل محفظتنا من العلامات التجارية المتنوعة، وقنوات التوزيع المتينة، وبرامج الولاء المتميزة، تساهم بشكل مستمر في ترسيخ مكانتنا في طليعة هذه الصناعة، ما يمكّننا من الاستفادة من أحدث التوجهات لصالح مساهمينا في المنطقة».