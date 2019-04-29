3 ملايين سائح إلى عُمان في 2018

المصدر: دبي - البيان

استقبلت سلطنة عمان 1.4 مليون زائر خليجي خلال عام 2018، والذي شهد ارتفاعاً لافتاً في أعداد السياح، التي تجاوزت 3 ملايين سائح، في حين قام نحو 200 ألف زائر من ركاب السفن السياحية بزيارة المعالم السياحية والأثرية في السلطنة.

وشهد إجمالي عدد المنشآت الفندقية في عُمان نمواً ملموساً بنسبة 12.3% في الفترة بين عامي 2017 و2018، ما أدى بدوره إلى زيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة بمعدل 7.8%. وبالمقابل، استقطب مهرجان «خريف صلالة» أعداداً كبيرة من الزوار بنمو لافت بلغ 28%، وسط التوقعات الصادرة عن تقارير حديثة تفيد بتواصل مسار النمو السنوي بوتيرة مطّردة، بالتزامن مع تنامي الحضور المميز لعُمان على خريطة الضيافة والسياحة والثقافة والتراث.

وتسلط «وزارة السياحة في سلطنة عُمان» الضوء على أبرز الإنجازات النوعية المسجلة خلال عام 2018، وذلك خلال مشاركتها في «سوق السفر العربي 2019».

وقال سالم بن عدي المعمري، مدير عام الترويج السياحي في «وزارة السياحة في سلطنة عُمان»: «يمثل النمو السنوي الذي يشهده القطاع السياحي العُماني في الآونة الأخيرة إنجازاً هاماً وخطوة متقدمة على درب ترسيخ ريادة السلطنة على الخريطة السياحة العالمية.

ويُعزى النمو المتواصل بالدرجة الأولى إلى الحملات الترويجية والمبادرات النوعية والبرامج السياحية، التي تحرص الوزارة على إطلاقها في سبيل تشجيع الاستثمار ضمن القطاع الواعد وتعزيز المكانة الريادية للسلطنة إقليمياً وعالمياً.

وتدفعنا الإنجازات المتلاحقة إلى المضي قدماً في مساعينا الحثيثة التي تندرج في إطار التزامنا بالمساهمة في ترجمة أهداف «الاستراتيجية العُمانية للسياحة»، والمتمثلة في استقطاب 11 مليون سائح بحلول عام 2040».

وأضاف المعمري: «تحرص وزارة السياحة على بناء شراكات استراتيجية متينة مع القطاعين الحكومي والخاص، في سبيل توحيد وتوجيه الجهود نحو الارتقاء بقطاع السياحة، من خلال إطلاق حملات ترويجية واسعة النطاق وتطوير خدمات مبتكرة».