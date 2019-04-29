«سياحية عجمان» تكشف عن الحي التراثي

المصدر: دبي- وام

كشفت دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال مشاركتها أمس في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2019 عن مشروع الحي التراثي، وهو مشروع فريد من نوعه يمتد على مساحة 42000 متر مربع، ويتضمن منافذ بيع بالتجزئة، إضافة إلى مساحة شاسعة مخصصة لاستضافة الفعاليات والاحتفالات والنشاطات المختلفة بما في ذلك المناطق التي تقع في الهواء الطلق، والأشجار المعمرة التي تمتد أعمارها إلى سنوات طويلة.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «يعد سوق السفر العربي واحداً من أكبر المعارض التجارية السياحية، ويمثل فرصة مهمة لعرض مجموعة واسعة من الوجهات والأنشطة والمبادرات السياحية في عجمان.. كما نخطط لعقد اجتماعات مع خبراء إقليميين ودوليين وتبادل المعلومات معهم حول آخر التطورات والمستجدات في القطاع السياحي».

مقومات

وتعد السياحة من القطاعات التي يراهن عليها الاقتصاد المحلي في عجمان، وخاصة أن الإمارة تمتلك العديد من المقومات السياحية، كما أنها تمتاز بتنوع معالمها السياحية، بين السياحة التاريخية، والبحرية، والجبلية، والطبيعية والبيئية، والسفاري وغيرها من الأنماط السياحية الأخرى التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتضم الإمارة العديد من الأماكن السياحية التي تحظى باهتمام الزوار مثل كورنيش عجمان ومنطقة الزوراء، كما يشكل متحف عجمان محطة أساسية للزوار الراغبين في التعرف على تاريخ المنطقة.

وأضاف الجزيري: «هذا العام، نخطط لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع السياحة المزدهر بالإمارة، إضافة إلى عرض العديد من عوامل الجذب في عجمان للزوار.. وتجذب الإمارة الاهتمام بفعالياتها المشوقة وخيارات الضيافة والأنشطة العائلية.. وشهدت الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية بالإمارة زيادة ملحوظة في أعداد الزوار عام 2018 على أساس سنوي بنسبة 14%.. ونهدف إلى استقبال 800,000 زائر سنوياً بحلول عام 2021 بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021».

ويتضمن قطاع السياحة في إمارة عجمان العديد من المجالات مثل الترفيه والتجارة والرياضة والسياحة الثقافية، إضافة إلى العديد من المستشفيات والعيادات الطبية المتخصصة.

جناح

يشارك ضمن جناح دائرة التنمية السياحية بعجمان في ملتقى السفر العربي كل من فندق عجمان، وفندق شاطئ عجمان، وفندق عجمان سراي، وفندق باهي قصر عجمان، وشركة إليت للسفر والسياحة، وإيوان للشقق الفندقية، وفندق فيرمونت عجمان، وشركة مرسى للعقارات، وشركة مسندم سي ترافل للسفر والسياحة، وفندق راديسون بلو عجمان، ومبادرة «سلامتك» للسياحة العلاجية، ومنتجع أوبروي بيتش ريزورت - الزورا، وترافزد، وفندق ويندهام جاردن كورنيش عجمان، وشركة فوياج للسياحة، ومجلس سيدات أعمال عجمان، وذلك بالجناح رقم ME3540 في القاعة 3.