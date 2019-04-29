رأس الخيمة تراهن على سياحة المغامرات والعائلات

المصدر: دبي- عمرو عادل

قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن الإمارة تراهن على سياحة المغامرات والسياحة العائلية لزيادة عدد الزوار 40% بحلول 2021 إلى 1.5 مليون زائر.

وأضاف في تصريحات لــ«البيان الاقتصادي» على هامش فعاليات معرض «سوق السفر العربي 2019»، إن الإمارة تستهدف استقطاب 1.1 مليون زائر بنهاية العام الجاري و1.5 مليون زائر بحلول 2021 وفقاً للاستراتيجية الثانية للوجهة 2019-2021 والمعلنة في مطلع العام الجاري، مضيفاً إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة مدة الإقامة في الإمارة 20% ومضاعفة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي دخل الإمارة إلى 10% مقارنة بـ5% في الوقت الحالي.

وقال إن الهيئة تستهدف التركيز على سياحة المغامرات وسياحة التراث والأصالة العربية والعائلات، وفق الاستراتيجية الثانية.

وأكد أن سياحة المغامرات تعد من أهم الركائز في الاستراتيجية الأولى والثانية في ظل توافر التضاريس الطبيعية مثل جبل جيس المتوج بأعلى قمة جبلية في الدولة، إلى جانب البحر والصحراء والتقارب بينهما ما أعطى الهيئة الفرصة لتصبح مكانة الإمارة كأفضل وجهة سياحية لمحبي المغامرات في الشرق الأوسط.

وأضاف إنه في ظل ما تشهده سياحة المغامرات من إقبال وتطور سريع في الإمارة جعلها واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في منطقة الشرق الأوسط، تقوم الهيئة بتطوير منتجات سياحية جديدة لمحبي المغامرات وهي ما يسمى «فيا فيراتا» عبارة عن أسلاك حديدية في الجبل بها 3 مسارات انزلاقية ورصدنا إقبالاً على هذا النشاط، وقمنا بتطوير جبل جيس فلايت ليشمل أطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر والذي جذب عشرات الآلاف من المغامرين.

وتابع إن الإقبال على هذا المسار شجع الهيئة على زيادة عدد المسارات ومن المخطط افتتاح 6 مسارات انزلاقية جديدة خلال الربع الثالث من عام 2019 مع جسور معلقة وتسمح باستقبال الأطفال من سن 5 أعوام فما فوق ونقوم بتطوير حديقة للمغامرات للعائلات على قمة الجبل إلى جانب تطوير مسارات للمشي بطول 81 كيلومتراً تم الانتهاء من 15 كليومتراً ومن المخطط افتتاح أول 21 كيلومتراً في أكتوبر المقبل والباقي حتى نهاية 2021.

ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تخطي مستهدفها ضمن الاستراتيجية الأولى للوجهة التي أطلقتها في عام 2016 مدة 3 أعوام، لاستقطاب مليون زائر بنهاية عام 2018، حيث جذبت الإمارة في العام السابق 1.072 مليون زائر من الأسواق المحلية والدولية بنمو 10% عن عام 2017.

وأوضح أن شريحة الزوار المحليين من داخل الدولة مثلت 38% من إجمالي شريحة الزوار خلال العام الماضي، تلاها السياح من ألمانيا وروسيا ثم بريطانيا والهند وكازاخستان والتشيك وبولندا، لافتاً إلى أن أسواق أوروبا الشرقية تعد من أهم الأسواق بالنسبة للإمارة.

قفزة

وبحسب مطر فإن إمارة رأس الخيمة لديها 5500 غرفة فندقية، لكنها ستقفز إلى 12 ألف غرفة بحلول 2022 بعد إضافة 6200 غرفة فندقية خلال الأعوام الأربعة المقبلة ويتزامن ذلك مع 10 من أبرز العلامات الفندقية العالمية بافتتاح فنادق لها في الإمارة، لافتاً إلى أن الهيئة تركز على توفير المزيد من الغرف الفندقية لتلبية الطلب من جانب السياح المحليين والعالميين.

وعلى هامش المعرض، وقعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وأكاديمية Bear Grylls اتفاقية تنص على تأسيس وتشغيل أكاديمية لتعليم مهارات العيش في البراري على جبل جيس بإمارة رأس الخيمة، وذلك في إطار جهود استقطاب المزيد من عشاق المغامرات.

أكاديمية

توفر الأكاديمية المتوقع افتتاحها في الربع الأول 2020 مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المناسبة لجميع الأعمار ومختلف فئات اللياقة البدنية. ويشمل ذلك دورات تتراوح مدتها بين نصف يوم (5 إلى 6 ساعات) و24 و48 ساعة مصممة خصيصاً للأسر والبالغين، وأنشطة مخصصة للشركات.