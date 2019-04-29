اتفاقية بين «إنتركونتيننتال» و«سيرا»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» اتفاقية شراكة عالمية مع مجموعة «سيرا»، حيث تُمكن الاتفاقية مجموعة «سيرا» من الوصول إلى محفظة مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» العالمية والتي تضم 15 علامة تجارية وأكثر من 5600 فندق في ما يزيد على 100 دولة لفئة السفر الترفيهي.

وقال باسكال جوفين، العضو المنتدب لمجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع مجموعة سيرا. تمتلك مجموعة فنادق انتركونتيننتال طموحات نمو كبيرة في المنطقة، وستتيح لنا هذه الاتفاقية التواصل مع مجموعة واسعة من المسافرين بغرض الترفيه.

أصبح السفر بغاية الترفيه يتزايد بشكل كبير بين المسافرين محلياً وعالمياً في المنطقة، بما في ذلك السعودية، مع انطلاق عدد من المشاريع التي أنشئت في إطار رؤية السعودية 2030. وستتيح لنا محفظتنا التي تضم مجموعة ضخمة من العلامات التجارية والفنادق المعروفة إلى جانب هذه الشراكة، القدرة على نشر الوعي وتقديم خيارات أوسع للمسافرين».

وستمكن الاتفاقية مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» من الوصول إلى شبكة مجموعة «سيرا» الإقليمية الواسعة من وكالات السفر ومراكز خدمة العملاء التابعة للمجموعة بالإضافة إلى علامة «المسافر» التجارية الرائدة في مجال السفر ومنصة السفر الإلكترونية التابعة لها والموجهة لدولة الإمارات «تجوّل»، ما سيعزز رؤية مجموعة فنادق انتركونتيننتال وقدراتها على البيع.

من جانبه، قال عبدالله الداود، المدير التنفيذي لمجموعة «سيرا»: نحرص على وضع عملائنا في مركز خططنا التحولية وتوسعاتنا وشراكاتنا. ونظراً لأن مجموعة إنتركونتيننتال لها بصمة عالمية واسعة النطاق ومحفظة غنية من الفنادق، ستوفر اتفاقية الشراكة أسعاراً تنافسية وحجوزاً في اللحظة الأخيرة على العقارات في جميع أنحاء العالم، مع تجربة الحجز الغنية التي تتناسب مع تطلعات عملائنا.

مجموعة سيرا في طريقها لأن تصبح الشريك المفضل لعلامات الفنادق التي تسعى إلى الاستفادة من قوة قطاع السفر في الشرق الأوسط، وستحظى مع الشراكات الجديدة بفرصة الوصول لعملائنا عبر الإنترنت وخارجه في المنطقة.