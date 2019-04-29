«روتانا» تسلط الضوء على محفظتها الفندقية

المصدر: دبي - البيان

سلطت «روتانا» الضوء على محفظتها الفندقية وجهودها التوسعية المستمرة، وذلك خلال مشاركتها في «معرض سوق السفر العربي» لعام 2019. وتدير الشركة حالياً 65 فندقاً في 23 مدينة منتشرة في 12 دولة، بما في ذلك 9694 غرفة متوزعة في 35 فندقاً في الإمارات وحدها.

ومع عشرة فنادق من المقرر أن يتم افتتاحها قبل نهاية 2020، فإن جميع الظروف مواتية لمواصلة تنفيذ خططها التوسعية الطموحة.

ومن المقرر أن تستمر خطط «روتانا» التوسعية خلال 2020 مع افتتاح عدا فنادق جديدة وهي «الجداف روتانا دبي»، و«سنترو الكورنيش الخُبَر» و«كيان كانتارا رزيدنسز من روتانا» في دبي.

وقال غاي هاتشينسون الرئيس التنفيذي بالإنابة: يسرنا أن نشارك في نسخة 2019 من معرض سوق السفر العربي، والذي يشكل منصة فريدة توفر فرصاً لا تضاهى للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية الرئيسية في القطاع.