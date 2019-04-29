«دي إكس بي» تستعرض منصتها للحجز الإلكتروني الدولية

المصدر: دبي - البيان

كشفت «دي إكس بي إنترتينمنتس»، أكبر شركة متخصصة في قطاع التسلية والترفيه، النقاب عن المنصة الإلكترونية الجديدة للشركات التي ستتيح للشركاء التجاريين، ويشمل ذلك مشغلي الشركات السياحية وشركاء السفر، الوصول إلى كافة الوجهات الرائدة المملوكة والمدارة من قبل «دي إكس بي إنترتينمنتس» وتشمل المنتزهات الترفيهية الحائزة جوائز مثل موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وليجولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتربارك.

وستتيح المنصة الإلكترونية المخصصة للشركاء القدرة على الولوج من أي مكان في العالم إلى وجهات «دي إكس بي إنترتينمنتس»، وحجز تذاكر الدخول فوراً، محوّلة بذلك محفظة الأصول والمرافق التابعة للشركة إلى محفظة شاملة.

ومن المقرر أن تضم المنصة الإلكترونية سلسلة الوجهات الترفيهية والعائلية الرائدة والتابعة لـ «دي إكس بي إنترتينمنتس»، بما فيها «ذا جرين بلانيت»، «ماتيل بلاي! تاون» و«هب زيرو». وستسمح المنصة الإلكترونية للشركاء بالولوج إلى قائمة مختلفة تحتوي على مجموعة من أحدث الباقات، والتي ستوفر تجارب ترفيهية مختلفة على مدى عدة أيام ضمن وجهات «دي إكس بي إنترتينمنتس» الترفيهية.

وقال بول باركر، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في «دي إكس بي إنترتينمنتس»: «يسعدنا الكشف عن منصتنا الإلكترونية الجديدة، والتي ستمنح شركائنا القدرة على الدخول إلى وجهاتنا وإجراء حجوزاتهم فوراً».