جزيرة ياس استقطبت 28 مليون زيارة العام الماضي

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، مطوّر الوجهات في أبوظبي، إن القيمة الإجمالية لمشاريع الشركة قيد الإنشاء حالياً تصل إلى 6.2 مليارات درهم على جزيرة ياس، التي سجلت نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة مع استقطابها 28 مليون زيارة خلال العام الماضي من 27 مليون زيارة في 2017.

وأضاف لـ«البيان الاقتصادي» أن الشركة تركز هذا العام على مشروع «ياس باي» بقيمة 4 مليارات درهم، يتكون من 3 أجزاء رئيسية: الأول يتضمن فندق هيلتون بسعة 550 غرفة والمخطط لافتتاحه في أوائل 2020، بالإضافة إلى مشروع «ياس أرينا» متعدد الأغراض لاستضافة الفعاليات الرياضية والثقافية والاقتصادية، بسعة إجمالية تصل إلى 18 ألف شخص.

وتابع: «تمتلك ميرال المزيد من خطط التطوير الرامية لتحويل جزيرة ياس إلى وجهة عالمية استثنائية للترفيه، وتشمل قائمة مرافق الجذب المرتقبة مشروع «كلايم»، باستثمارات 367 مليون درهم، وهي منشأة رياضية جديدة تضم أعرض نفق هوائي للقفز الحر وأطول جدار تسلق داخلي في العالم، وسيكون جاهزاً بنهاية العام الجاري.

وتوقّع أن تحقق جزيرة ياس مزيداً من النمو خلال العام الجاري 2019، ومن المستهدف تسجيل 48 مليون زيارة بحلول عام 2022، وأن تكون ضمن أهم 10 وجهات للسياحة العائلية في العالم.

ولدى سؤاله عن أهم الأسواق السياحية التي تستقطبها المدن الترفيهية في الجزيرة، قال الزعابي إن السوق المحلي سواء المواطنون أو المقيمون يأتي على رأس تلك الأسواق إلى جانب أسواق مجلس التعاون الخليجي، لا سيما من السعودية والكويت، ثم من أسواق الهند والصين وبريطانيا وروسيا وألمانيا.