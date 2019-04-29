شراكة بين «طيران الإمارات» و«تايوان»

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور ترست لين، مدير مكتب السياحة في تايوان أن الإمارات تعد أحد أهم الأسواق في منطقة الخليج والشرق الأوسط للسياحة التايوانية، حيث ارتفع عدد السياح الخليجيين في السوق التايواني إلى 22 ألف سائح خلال 2018، ومن ثم نسعى إلى توطيد العلاقة من خلال عدد من الشراكات الهامة، بالإضافة إلى تواجدنا في سوق السفر العربي.

وأعلن أمس، مكتب السياحة التايوانية عن شراكته الاستراتيجية مع طيران الإمارات، التابعة لمجموعة الإمارات، والتي تعد أكبر ناقلة جوية في منطقة الشرق الأوسط، خلال سوق السفر العربي، وبصرف النظر عن الاجتماعات الفردية مع كوادر السياحة المحلية، لتعزيز السياحة في تايوان في الشرق الأوسط.

وتركز الشراكة على سلسلة من الأنشطة الترويجية، التي تسلط الضوء على ثقافة تايوان وطبيعتها الآسرة والمهرجانات والأسواق، ما يجعلها وجهة سياحية رائعة للاستمتاع بالرحلات السياحية.

وتهدف الحملة الترويجية للوصول إلى 12 مليون شخص وسيتم طرحها باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تشكيل صورة تايوان كونها واحدة من أكثر الوجهات استقطاباً للسياح من المنطقة، وستستمر حملة الترويج الإبداعية من خلال قنوات متعددة مثل المطبوعات والصحافة الرقمية والإذاعية والتلفزيونية حتى 6 مايو 2019.

نقطة انطلاق

وقال الدكتور ترست لين: «تعتبر مدينة دبي أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في دولة الإمارات، فضلاً عن كونها المركز الاقتصادي والمالي في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب القوة الشرائية الهائلة لعملائها من الدرجة الأولى، فإن المدينة هي بلا شك أفضل نقطة انطلاق للترويج للسياحة في تايوان في منطقة الشرق الأوسط.

يسرنا أن نتعاون مع طيران الإمارات. والإعلان عن إطلاق هذه الحملات، التي نهدف من خلالها إلى زيادة الوعي تجاه تايوان باعتبارها أجمل وجهة للسياحة في قلب آسيا. استقبلت تايوان 22 ألف سائح من منطقة الشرق الأوسط في عام 2018 وكانت نسبة الإشغال الفندقي في تايوان بنسبة 75%، ونحن بصدد تشجيع السياحة من المنطقة»

وجهة مفضلة

وسعت تايوان إلى تعزيز صورتها مركزاً رئيسياً للسياحة، وعززتها من حيث جودة البنية التحتية والسلامة والاستقرار وخطوط الاتصال. وسرعان ما أصبحت وجهة مفضلة للسياح من المنطقة، كونها لا توجد صعوبة في الحصول على الوجبات الحلال.

ولاحظت تايوان ارتفاعاً في عدد السياح من دول الخليج العربي والإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد. وعليه التزمت السياحة التايوانية والحكومة بتهيئة بيئة ودية للمسلمين لسنوات مضت، ووفقاً لمؤشر ماستركارد «كريسنت»، مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2019، صنفت تايوان بين أفضل ثلاث وجهات للمسلمين من الدول غير المسلمة.

ويهدف فندق تايوان بافيليون إلى جذب المسافرين الذين يحبون الحياة الليلية والتسوق والبيئة الخضراء.